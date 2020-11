Guergarate | Le Comité marocain pour la paix et la solidarité exprime sa solidarité absolue avec les FAR

Dans un communiqué, le comité a salué les motivations pacifiques qui ont poussé le Maroc à mettre fin aux agissements et abus des bandes du “polisario” sur ce passage pendant des semaines, notamment en faisant obstruction et en empêchant la libre circulation internationale, civile et commerciale entre le Maroc et la Mauritanie, causant ainsi des dommages commerciaux et économiques à plusieurs pays du sud du Maroc et affectant leur paix sociale.

De même, le Comité a salué la retenue du Maroc et ses efforts urgents et répétés auprès des Nations Unies pour résoudre cette crise, dans le respect des résolutions du Conseil de sécurité, y compris celle du cessez-le-feu, et la récente résolution qui insiste sur une solution politique, pacifique, permanente, réaliste et consensuelle entre les quatre parties, que le Conseil a fixée pour la reprise des pourparlers et des dialogues pacifiques.

Le comité a également mis en avant “la mise à nu de l’objectif escompté par les séparatistes du +polisario+ à travers les actes de piraterie commis au passage frontalier, cet objectif étant, selon des déclarations des séparatistes, de mettre un terme au processus pacifique parrainé par les Nations Unies et se révolter contre ses décisions, afin de revenir à l’ancienne thèse, la thèse stérile du référendum qui s’est avérée impossible à réaliser et a été exclue par les Nations Unies, alors que le monde voit aujourd’hui que la proposition d’autonomie initiée par le Maroc est sérieuse, pacifique et réaliste”.

En outre, le Comité marocain pour la paix et la solidarité a réaffirmé son soutien à la décision politique marocaine, et à ses volets politiques et sécuritaires, pour sauvegarder l’unité de la patrie, respecter la légitimité internationale et les résolutions du Conseil de sécurité, et pour défendre la paix et la solidarité entre les peuples et les pays de la région.

