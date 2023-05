GITEX Africa 2023 | « Dell Technologies » présente ses innovations

Partager Facebook

Dell Technologies présentera, avec ses partenaires, des solutions d’infrastructure informatique agiles, sécurisées et prêtes pour l’avenir et ce, lors du GITEX Africa 2023.

La série de solutions de bout en bout, qui couvre le multicloud, le lieu de travail numérique, la gestion des données et la sécurité, permettra aux organisations de toute la région de saisir les opportunités de ce monde numériquement transformé et axé sur les données, indique Dell Technologies dans un communiqué.

L’innovation alimentera les projets de transformation numérique, contribuant à la concrétisation de la vision, au moment où le continent s’engage dans des plans ambitieux pour faire évoluer les sociétés africaines, générer une croissance économique inclusive et stimuler la création d’emplois.

Pour mieux comprendre comment les organisations innovent, Dell Technologies a récemment lancé son indice d’innovation, une étude portant sur 6.600 employés dans plus de 45 pays.

L’étude a révélé que les entreprises sont confiantes dans leur capacité à innover face aux défis économiques et environnementaux mondiaux. Plus des trois quarts (84 %) affirment que leur entreprise possède une culture de l’innovation dynamique.

“Nous sommes heureux de participer à GITEX Africa 2023, où les leaders technologiques et les experts du domaine se réunissent pour accélérer la croissance, favoriser la collaboration et explorer de nouvelles opportunités pour les organisations à travers le continent. Nous nous engageons à aider nos clients à élaborer des stratégies numériques efficaces et à transformer avec succès leurs idées en résultats grâce à des offres sur mesure. Je suis impatient de rencontrer nos clients et nos partenaires lors de cet événement technologique important et très attendu”, a déclaré Habib Mahakian, vice-président pour l’Afrique émergente chez Dell Technologies, cité dans le communiqué.

Dell Technologies organisera des ateliers et des sessions en petits groupes sur l’IA, le multi-cloud, la 5G, l’Edge et l’IoT. Des experts solutions seniors partageront leurs idées sur la façon dont les technologies best-of-breed peuvent aider les entreprises à accélérer leurs transformations numériques et à renforcer la résilience et l’agilité par la simplicité informatique, l’innovation numérique et bien plus encore.

Dell Technologies sera présent dans le hall 3, stand B5, lors du GITEX Africa 2023.

