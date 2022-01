Fettah Alaoui reçoit le président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La liste des journaux d’annonces légales prévue par la loi relative à l’appel public à l’épargne a été au centre d’une rencontre, lundi, entre la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux.

Cette entrevue, tenue à la demande la Fédération, a été une occasion pour discuter d’un sujet ayant suscité une controverse dans le milieu de la presse, à savoir l’Arrêté ministériel fixant la liste des journaux d’annonces légales prévue par l’article 30 de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, indique un communiqué du ministère.

Bien que cette question soit soumise à une procédure qui existe depuis des années, comme l’a expliqué la ministre, et ne concerne pas les annonces légales et administratives en général mais seulement celles relatives à l’appel public à l’épargne, Mme Fettah Alaoui a réagi favorablement aux revendications des éditeurs de journaux de procéder à une révision de cet arrêté ministériel à même de garantir l’égalité des chances et de permettre un accès juste et équitable à toutes les annonces légales y afférentes.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre leurs concertations autour des questions relatives au développement du secteur de la presse, notamment la promotion de la lecture dans le cadre d’un partenariat entre les professionnels, le gouvernement et le secteur privé, conclut le communiqué.

LR/MAP