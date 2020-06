L’UIR lance un programme intégré licence et masters en communication et médias

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’université internationale de Rabat (UIR) a lancé un programme intégré licence et masters en communication et médias.

Lancé à partir de l’année universitaire 2020-2021, en partenariat avec Brussels school-IHECS, ce programme est organisé sur deux cycles, une licence de trois années d’études et un master sur deux ans, indique un communiqué de l’UIR.

Le programme d’enseignement a été conçu dans un objectif de spécialisation progressive des étudiants dans les domaines de publicité, de relations publiques et de journalisme, a indiqué la même source.

Il formera des profils polyvalents pouvant assurer des fonctions tels que cadre en communication institutionnelle, spécialiste en communication de crise, relations partenariales, journaliste, attaché de presse, responsable au sein d’instituts de sondages, consultant en communication, responsable de la communication interne ou externe, chef de marketing, conseiller en relations publiques ou encore consultant en agence.

Dès l’obtention de leur diplôme, les lauréats de la licence « communication et médias » poursuivront leurs études en intégrant un master organisé sur deux ans avec une double diplomation UIR-IHECS, avec une mobilité sur les deux derniers semestres chez le partenaire académique en Belgique.

De plus, le master « communication et médias » proposera trois choix de spécialisation, à savoir en relations publiques, en publicité et communication des entreprises et en presse et communication spécialisées, conclut le communiqué.

LR