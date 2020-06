La BID approuve un prêt de 300 millions USD au profit du Chili

Partager Facebook

La Banque interaméricaine de développement (BID) a approuvé, jeudi, un prêt de 300 millions de dollars pour “soutenir les efforts du Chili pour améliorer l’équité sociale et la viabilité budgétaire, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19”.

Selon un communiqué de la BID relayé par les médias locaux, ce prêt vise à “augmenter les revenus des personnes les plus vulnérables, promouvoir une plus grande disponibilité des systèmes de retraite solidaire et améliorer la disponibilité des médicaments à moindre coût”.

Ce prêt de la BID a une durée de remboursement de 16 ans avec un délai de grâce de cinq ans et demi.

La BID est l’une des principales sources de financement à long terme pour le développement économique, social et institutionnel en Amérique latine et les Caraïbes.

Actuellement, le Chili compte 259.064 cas confirmés d’infection au COVID-19 et 4.903 décès confirmés par test PCR positif en plus de 3.069 autres décès “probables” non confirmées par des tests, soit un total de 7.972 morts.

