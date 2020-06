Essaouira | Organisation d’une campagne de don de sang

Partager Facebook

Une campagne de don de sang a été organisée, lundi et mardi, au centre de transfusion sanguine à Essaouira en vue de renflouer les stocks de cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Initiée par l’Association Nawras-Mogador en partenariat avec le Centre Hospitalier Provincial (CHP) Sidi Mohammed Ben Abdellah et le Centre de transfusion sanguine relevant du CHP, cette initiative citoyenne et humanitaire s’inscrit dans le cadre des actions menées à l’échelle locale pour renforcer les stocks des différents produits sanguins, notamment après la levée de certaines restrictions dans le cadre des mesures d’assouplissement du confinement sanitaire.

Cette action louable, tenue sous le signe “Une goutte de ton sang offre la vie aux autres”, a connu une forte mobilisation de la part des donneurs et des acteurs associatifs ayant encadré cette opération, tout en se conformant scrupuleusement aux mesures préconisées sur les plans sanitaire et organisationnel (stérilisation, port des masques de protection, respect de la distanciation physique) pour éviter la propagation de la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de l’Association Nawras-Mogador, Smaïl Ben Addi, a souligné que cette initiative, qui intervient dans une conjoncture exceptionnelle induite par la propagation de la pandémie de la Covid-19, s’inscrit dans le cadre des efforts et actions menés par l’Association pour la consécration de la culture de solidarité, d’entraide et de commisération à l’échelle locale.

A travers cette action solidaire, supervisée par un staff médical et infirmier, les membres de l’Association ont tenu à lancer un appel solennel aux habitants de la ville d’Essaouira pour adhérer pleinement à cette noble opération afin de venir en aide à nombre de patients ayant besoin de cette matière vitale en ces circonstances difficiles, a-t-il précisé.

Et M. Ben Addi de relever que cette campagne, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la fédération des efforts de tous les intervenants et conformément aux mesures préventives et sanitaires en vigueur, a permis la collecte d’une cinquantaine de sachets de sang, alors que plusieurs autres personnes ayant interagi spontanément avec cette action n’ont pas pu malheureusement, pour différentes raisons liées à leur état de santé, faire don de leur sang.

Il s’est, en outre, félicité de la mobilisation des Souiris et de leur interaction avec l’appel lancé par l’Association pour participer massivement à cette action humanitaire, qui a été précédée d’une campagne médiatique et de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

Il a, par ailleurs, rappelé que les portes du centre de transfusion sanguine ont été ouvertes pendant les deux jours de l’opération de 10H00 à 17H00 devant les personnes désirant faire don de leur sang, tout en invitant les citoyens, les différentes associations et les établissements publics et privés, à adhérer à ce genre d’initiatives citoyennes qui contribuent fortement à sauver des milliers de vies humaines.

A noter que l’organisation de cette campagne intervient dans le cadre la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, qui coïncide avec le 14 juin de chaque année.

Cette année, la campagne de la Journée mondiale du donneur de sang avait pour thème “Du sang sécurisé pour sauver des vies”, avec le slogan “Donner son sang pour améliorer la santé dans le monde”.

L’idée est de mettre l’accent sur la contribution qu’un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté, sachant que les dons de sang sont nécessaires partout dans le monde pour que les individus et les communautés aient accès à cette matière vitale et à des produits sanguins sécurisés et de qualité tant dans des situations normales que dans des situations d’urgence.

LR/MAP