Dakhla | Plus de 2.000 candidats aux épreuves du baccalauréat

Le nombre total des candidats à la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2019-2020 dans la région Dakhla-Oued Eddahab, s’élève à 2.032, dont 49,21 % sont de sexe féminin.

Selon des données de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, les candidats à l’examen national parmi les élèves de l’enseignement public sont au nombre de 1.231, contre 131 du privé, alors que le nombre des candidats libres est de 670, dont 281 sont de sexe féminin.

S’agissant des dates retenues pour les examens, la même source rappelle que la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, à savoir les 03 et 04 juillet pour la Littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel.

Vu que les examens de cette année interviennent dans des circonstances exceptionnelles marquées par la propagation du Covid-19, l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab a pris un ensemble de mesures préventives et de précaution pour préserver la santé des élèves et du staff pédagogique.

Ainsi, dans l’objectif de réunir les conditions sanitaires appropriées et d’assurer le respect de la distanciation physique, il a été décidé notamment la multiplication du nombre des centres d’examen ayant atteint 11 centres, afin de réduire à 10 le nombre de candidats dans chaque classe, en plus du recours à l’utilisation de la salle couverte omnisports.

Afin de garantir que cette échéance nationale se déroule dans de bonnes conditions qui garantissent les droits des candidats à la transparence et à l’égalité des chances, des campagnes de communication et de sensibilisation relatives à la gestion des examens du baccalauréat ont été intensifiées via les différentes plateformes numériques au niveau régional et provincial.

De même, il a été décidé de procéder à la désinfection régulière de l’ensemble des lieux aménagés pour les examens, le respect des règles de distanciation et la mise en place en quantités suffisantes de produits désinfectants et de masques de protection pour les candidats et le staff pédagogique chargé de la surveillance des examens.

