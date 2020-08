Canada | Ottawa veut se procurer des millions de doses de vaccins

Partager Facebook

Le gouvernement canadien a conclu deux accords avec le géant pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie américaine Moderna, pour se procurer des millions de doses de leurs vaccins expérimentaux contre la COVID-19.

Il s’agit d’un autre jalon important des efforts déployés pour garder les Canadiens en sécurité et en santé alors que la pandémie continue d’évoluer, a souligné la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, faisant savoir qu’Ottawa est en cours de négociation concernant de multiples vaccins avec d’autres fournisseurs au Canada et à l’étranger.

Les détails financiers des deux accords n’ont pas été divulgués ni la quantité de doses, toutefois la livraison est prévue au cours de l’année 2021, indique-t-on.

Les deux sociétés ont commencé les essais cliniques de phase 3 de leurs vaccins candidats au cours de la semaine dernière, des tests à grande échelle pour déterminer l’efficacité des vaccins. Pfizer et Moderna ont fait état en juillet des résultats positifs d’essais plus restreints.

Les essais de phase 3 testeront les vaccins sur 30.000 personnes de 18 à 85 ans et les résultats sont attendus à l’automne.

Nous exploitons notre expertise scientifique et nous mobilisons nos ressources de fabrication afin de nous assurer que le vaccin sera disponible le plus tôt possible, si les essais cliniques s’avèrent positifs et si le vaccin obtient l’approbation réglementaire, a affirmé le président et chef de la direction de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué.

