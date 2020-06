Arrivée à Moroni de l’aide médicale marocaine destinée aux Comores

Partager Facebook

L’aide médicale marocaine destinée aux Comores, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est arrivée mardi matin à l’aéroport international de Moroni.

Les équipements et produits composant l’aide marocaine ont été réceptionnés, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence des ministres comoriens des affaires étrangères, Souef Mohamed El Amine, de l’économie, coordonnateur Covid-19 et porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidié, de la santé, Loub Yakout Zaidou, du secrétaire général du gouvernement comorien, Hamadi Idarousse, et du Directeur des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Sbihi.

Etaient également présents à cette cérémonie, les présidents de la section des Comores de la Fondation Mohammed VI des oulemas africains et de l’amicale des anciens lauréats du Maroc.

Lors de la cérémonie de réception de l’aide médicale, M. Sbihi a indiqué que Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a donné Ses très hautes instructions pour l’acheminement d’un don sanitaire à l’Union des Comores dans le cadre de la solidarité fraternelle et agissante.

Cette action concrète et pragmatique s’inscrit dans le cadre d’une approche préventive et durable au delà de la pandémie Covid 19, a souligné M. Sbihi, ajoutant que cette sollicitude Royale comprend une quantité importante de produits et médicaments fabriqués au Maroc et conforme aux normes de l’OMS, “ce qui constitue donc une réponse 100% africaine à un défi africain”.

“A travers cette action dictée par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, le Royaume démontre que le Maroc veut donner le leadership à l’Afrique en réalisant des opérations concrètes et régulières conformément à l’engagement du Royaume envers les pays africains frères et leurs populations et plus particulièrement l’Union des Comores aujourd’hui”.

Pour sa part, le ministre comorien des Affaires étrangères a dit apprécier hautement “cette noble initiative royale” et “ce don généreux du Royaume” qui sont de nature à contribuer au renforcement des relations séculaires entre les peuples des deux pays.

“Cette initiative royale qui a concerné plusieurs pays africains s’inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération sud-sud”, a-t-il soutenu.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

L’aide médicale marocaine aux pays africains est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses, 30.000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boites d’Azithromycine.

L’ensemble des produits et équipements de protection composant les aides médicales acheminées vers les pays africains, sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, et sont conformes aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

