L’OADA salue les efforts des gouvernements dans la lutte contre la Covid-19

Les ministres arabes du service civil, des ressources humaines et de la fonction publique, membres du Conseil exécutif de l’Organisation arabe du développement administratif (OADA), ont salué les efforts déployés par les gouvernements arabes et leurs différents organes dans la lutte contre la pandémie du (Covid-19).

Selon un communiqué de l’OADA publié dimanche, les membres de son Conseil exécutif ont souligné, lors de la réunion du conseil tenue récemment à distance, que les gouvernements arabes ont fait face à la pandémie de la Covid-19 à pas sûrs en élaborant des plans, en mettant en œuvre les initiatives et les programmes nécessaires pour faire face aux risques et défis de la pandémie et en adoptant les mesures préventives requises.

Ces efforts ont eu un impact considérable sur l’endiguement de la propagation du virus dans la région arabe et l’atténuation des effets sanitaires et socio-économiques, se réjouissant des directives et du suivi direct qui ont démontré l’importance accordée par les hauts dirigeants arabes à la sécurité et à la santé des citoyens et des résidents, ainsi qu’au soutien aux économies arabes et au renforcement de la coopération et la solidarité entre les pays et les sociétés arabes face à cette pandémie et ses répercussions.

Créée en 1961, l’OADA est une organisation spécialisée issue de la Ligue arabe, ayant pour objectif le développement administratif dans les pays arabes et dont les membres sont tous les pays arabes représentés par les ministères du service public, des ressources humaines et de la fonction publique.

