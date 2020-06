Le Maroc réaffirme le rôle central de l’ONU dans le monde d’aujourd’hui et de demain

Partager Facebook

A l’occasion de la célébration vendredi du 75è anniversaire de la signature de la Charte fondatrice des Nations-Unies, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a souligné l’engagement du Royaume pour un monde pacifique, durablement développé et respectueux de l’environnement.

Alors que l’ONU célèbre son 75è anniversaire, nous devons nous réengager pour un présent et un avenir collectifs que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures, a plaidé Hilale dans un message vidéo diffusé sur le site des Nations-Unies pour marquer cette occasion.

Pour le Maroc, a souligné l’ambassadeur, le présent et l’avenir que nous voulons est un monde pacifique, durablement développé et respectueux de l’environnement, où l’Agenda 2030 est une réalité pour tous et où les droits de l’Homme sont pleinement respectés.

Il a relevé, à cet égard, que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’Homme sont renforcés par le respect de la Charte des Nations-Unies et ses objectifs et principes, en particulier la souveraineté des Etats, leur intégrité territoriale et leur unité nationale.

Le présent et l’avenir que nous voulons a comme noyau dur une organisation des Nations-Unies forte. Un monde qui soutient la force du multilatéralisme, de la solidarité et de l’unité pour répondre aux enjeux collectifs, a affirmé le diplomate marocain.

Alors que le monde connaît des défis sans précédent en raison du Covid-19, les Nations-Unies continuent d’agir sur les problèmes les plus urgents pour l’humanité, a noté l’ambassadeur Hilale, qui a tenu à saluer le leadership du Secrétaire général de l’ONU durant cette période.

Nous nous félicitons et saluons le fort leadership du Secrétaire général, Antonio Guterres, durant cette période difficile, a-t-il déclaré dans ce message vidéo.

L’ONU a poursuivi ses activités dans le contexte mondial actuel marqué par la pandémie. Pour nous, il s’agit d’un témoignage éloquent du rôle important et central de notre organisation dans le monde d’aujourd’hui et de demain, a dit Hilale.

Le Maroc continuera certainement de jouer son rôle actif et apporter sa contribution déterminée à cette fin, a-t-il conclu.

L’ONU commémore l’anniversaire de la signature de sa Charte fondatrice qui a eu lieu le 26 juin 1945 à San Francisco.

LR/MAP