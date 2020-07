L’Ambassadeur de Chine salue l’initiative royale d’accorder des aides médicales aux pays africains

Partager Facebook

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Li, a salué l’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales aux pays du continent africain pour faire face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, au terme de sa mission diplomatique dans le Royaume, l’ambassadeur chinois a exprimé la considération de son pays aux efforts de SM le Roi visant à accompagner les pays du continent africain à faire face à la pandémie du Coronavirus, saluant “l’appui important apporté par le Maroc à la Chine au début de la propagation de cette épidémie”, indique un communiqué de l’institution législative.

A cette occasion, le diplomate chinois a mis en avant les liens forts d’amitié bilatérale et la régularité des échanges des expertises et expériences entre les deux pays durant cette phase, se félicitant de la tendance à la consolidation des relations de coopération et de concertation bilatérales ces dernières années, précise la même source.

“La Chambre des représentants joue un rôle important dans le renforcement des relations entre les deux pays” a-t-il ajouté, soulignant les multiples opportunités et les grandes possibilités de coopération qui existent entre le Maroc et la Chine, qui devraient être investies, tout en se félicitant de la volonté du Royaume d’élaborer un modèle de développement avancé qui répond aux défis du présent et de l’avenir, ajoute le communiqué.

De son côté, M. El Malki a mis l’accent sur les relations distinguées qui unissent les deux pays, et qui ont connu un saut qualitatif durant les dernières années, dont les relations de coopération au niveau parlementaire, saluant la volonté des deux pays de concerter et de coordonner les efforts pour faire face à la pandémie. Il a dans ce sens noté que la République populaire de Chine est un pays pionnier dans ce domaine, relève-t-on.

Il a également passé en revue l’expérience marocaine exceptionnelle en matière de lutte contre la pandémie du coronavirus en vue de limiter ses répercussions socio-économiques, mettant en exergue la vision éclairée de SM le Roi qui a épargné au Maroc de nombreux dangers résultant de la pandémie. “SM le Roi Mohammed VI considère la vie du citoyen marocain plus importante que toute autre chose”, a-t-il fait savoir.

LR/MAP