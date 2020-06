Essaouira | La beauté et la splendeur d’une destination “en un clic”

Partager Facebook

Le Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE) et l’Association Essaouira-Mogador viennent de produire une capsule vidéo montrant la Cité des Alizés en pleine action durant la crise sanitaire induite par la propagation de la pandémie du Covid-19.

Mise en partage, ce samedi 13 juin, la capsule d’une minute, accessible sur les réseaux sociaux : #essaweare et sur YouTube : https://bit.ly/essaweare, se veut une parenthèse inédite à la faveur de laquelle la ville se rapprochera davantage de ce qu’elle est, dans toute sa diversité, indique un communiqué conjoint des deux parties productrices de cette vidéo.

Entièrement produit et réalisé dans la Cité des Alizés par une équipe locale, le spot, tourné en grande partie durant le confinement sanitaire dans la province d’Essaouira, témoigne aussi de la beauté des paysages et des multiples visions offertes par la ville et ses alentours.

Ce que nous sommes et qui ne change pas, c’est Essaouira ; une ville et son arrière-pays, faite d’arts et de culture, d’évasion, de créativité, de partage, de nature et de terroir… C’est l’aventure d’une destination aux nombreux visages, lit-on dans le communiqué.

Une synthèse est, d’ailleurs, offerte par le hashtag #EssaWeAre, créé pour l’occasion, qui se décline à l’infini, comme toutes les inspirations et les possibilités de voyages qu’offre à chacun la Cité des alizés, indique la même source.

#EssaWeAre : Mgharba, Authentiques, Mdamnine, Gourmands, Mba7rine, Aventuriers, Nachtine, Créatifs, Marta7ine, Généreux, Mfawjine, Curieux, diffuse-t-on en bande à la fin de la vidéo.

Dernier clin d’oeil à l’identité métisse d’Essaouira, la musique signée Mr. ID, célèbre DJ marocain, originaire de Casablanca, fait la part belle à la fusion, mêlant le son électronique aux sonorités traditionnelles gnaouies, portées par la voix sublime de Kawtar Sadik, explique-t-on de même source.

Et de faire remarquer que la voix off de cette capsule vidéo raconte une histoire, celle de nos valeurs qui ne changeront pas.

On dit que s’éloigner, de tout rapproche de l’essentiel…, souligne la voix off, expliquant qu’il aura fallu presque tout changer; notre quotidien, nos habitudes, nos modes de vie…. Aujourd’hui, nous savons que l’essentiel pour nous est de rester ce que nous sommes : Essaouira.

A cette occasion, le CPTE et l’Association Essaouira-Mogador ont exprimé leurs vifs remerciements à la Province d’Essaouira, aux agents d’autorité, aux services de sécurité, aux collectivités territoriales, aux corps médicaux civil et militaire et à l’ensemble des habitants de la ville.

LR/MAP