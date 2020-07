Baccalauréat | Amzazi visite des centres d’examen à El Hajeb et Fès

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, a visité, mardi, des centres d’examen dans la province d’ El Hajeb et la préfecture de Fès, dans le cadre du suivi du déroulement des épreuves du baccalauréat.

A El Hajeb, M. Amzazi s’est rendu au lycée qualifiant ‘’Attoulouj’’ où il s’est informé des dispositifs mis en place au niveau de la délégation provinciale pour assurer le bon déroulement des examens qui se tiennent, cette année, sur fond de mesures sanitaires et préventives strictes contre le nouveau coronavirus.

Par la suite, le ministre et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite à la salle omnisports de Taoujdate aménagée en centre d’examen, pour accueillir une partie des élèves poursuivant leurs études au niveau de la commune.

A Fès, M. Amzazi, accompagné notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la province de Fès, Said Zniber, et du président du conseil régional de Fès-Meknès, Mohand Laenser, se sont enquis, à la faculté des sciences et techniques (FST), des conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves du baccalauréat de cette année, le nombre de candidats et les mesures prises pour garantir la sécurité des élèves et du personnel enseignant.

Dans une déclaration à la presse, M. Amzazi s’est félicité de ‘’la grande mobilisation et des mesures prises pour garantir la sécurité sanitaire des candidats et du staff enseignant’’, ajoutant que l’approche adoptée par le ministère vise à contribuer à créer les conditions requises pour assurer le bon déroulement de ces épreuves en ce temps de pandémie.

Le ministre n’a pas manqué de saluer la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment les cadres du ministère de l’éducation nationale, les autorités locales et les départements de la santé et de la jeunesse et du sport.

Au niveau de la région Fès-Meknès, un total de 59.102 candidats passent les épreuves au titre de la session de juillet 2020, soit une hausse de 2,48pc par rapport à l’année précédente. Ce nombre englobe 40.769 candidats scolarisés et 18.333 candidats libres, selon des données statistiques de l’AREF-Fès-Meknès.

La part des filles parmi les candidats scolarisés représente 47,92pc du total qui passera les examens du baccalauréat durant cette session et 38,14pc au niveau des candidats libres, précise la même source.

Quarante-huit candidats à besoins spécifiques passeront les examens du baccalauréat au titre de cette session et seront assistés par 56 personnes, note l’AREF.

Pas moins de 310 centres d’examen ont été ainsi aménagés pour le bon déroulement de ces épreuves dans la région Fès-Meknès, dont sept au niveau de divers établissements pénitentiaires de la région, outre la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires à cette échéance.

LR/MAP