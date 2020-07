L’OMS insiste sur le traçage des contacts pour maîtriser le virus

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’organisation mondiale de la santé (OMS) a réitéré lundi l’importance de la recherche des personnes ayant été au contact d’individus infectés par le nouveau coronavirus pour maîtriser la propagation de la pandémie de Covid-19.

Pour le directeur général de l’Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, les applications de traçage de contact ne peuvent à elles-seules suffire à lutter contre la pandémie de Covid-19, exhortant ainsi les pays à prendre toutes les précautions sanitaires nécessaires, avec un accent particulier sur la recherche des contacts, pour essayer de freiner la propagation du coronavirus.

“Les applications mobiles (de suivi des contacts) peuvent aider à la recherche de contacts, mais rien ne remplace les ressources et une présence sur le terrain”, a déclaré M. Tedros lors d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève.

Pour le chef de l’OMS, en plus de ces applis de traçage des contacts, il faut aussi “des travailleurs formés pour faire du porte-à-porte” afin de trouver des cas et des contacts, et ainsi “briser les chaînes de transmission”.

Mais dans ce combat contre la maladie, la recherche des contacts n’est pas le seul outil. “Elle doit faire partie d’un ensemble complet. Mais c’est l’un des plus importants”, a ajouté le Dr Tedros. L’OMS rappelle d’ailleurs que la recherche des contacts a longtemps été le fondement de la réponse aux épidémies, de la variole à la polio, en passant par le virus Ebola et la Covid-19.

“Comme nous l’avons dit à maintes reprises, les mesures dites de +confinement+ peuvent contribuer à réduire la transmission de la Covid-19, mais elles ne peuvent pas l’arrêter complètement”, a ajouté le directeur général de l’OMS, relevant que “la recherche des contacts est essentielle pour trouver et isoler les cas et pour identifier et mettre en quarantaine leurs contacts”.

“Réagir rapidement aux nouveaux cas et grappes de cas permettra aux pays de poursuivre sur la voie de la reprise économique, tout en maintenant le virus à distance”, a assuré le Dr. Tedros. “Il est important de répertorier et cartographier les contacts”, a estimé, de son côté, le Dr. Ibrahima Socé Fall, Directeur adjoint de l’OMS en charge de la réponse aux urgences, insistant sur un suivi quotidien des contacts.

A cet égard, l’OMS note que l’une des leçons tirées de la récente épidémie d’Ebola dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), qui a été déclarée le mois dernier, est que “la recherche des contacts peut être effectuée même dans les circonstances les plus difficiles”.

LR