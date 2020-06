Etats-Unis | 10 cas de covid-19 non diagnostiqués pour chaque cas confirmé

Partager Facebook

Le nombre d’Américains qui ont été infectés par le nouveau coronavirus est probablement 10 fois plus élevé que le nombre de cas signalés, a indiqué jeudi le patron du Centre pour le Contrôle des maladies et la Prévention (CDC), Robert Redfield.

“Notre meilleure estimation en ce moment est que pour chaque cas signalé, il y a en fait 10 autres infections”, a déclaré M. Redfield, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Cette estimation est basée sur des échantillons de sang prélevés à travers le pays qui recherchent la présence d’anticorps contre le virus, a-t-il expliqué, notant que pour chaque cas confirmé de covid-19, 10 personnes supplémentaires avaient des anticorps.

Actuellement, 2,3 millions de cas de Covid-19 ont été signalés aux États-Unis. La nouvelle estimation du CDC porte ce total à au moins 23 millions.

Le directeur du CDC a estimé que 92 à 95% de la population américaine est toujours sensible au virus. Il a également déclaré que les jeunes conduisaient la récente flambée des cas dans certaines parties du Sud et de l’Ouest du pays.

Trois États (Alabama, Nevada et Missouri) ont signalé de nouveaux records de cas sur une seule journée, et sept (Arizona, Californie, Floride, Missouri, Mississippi, Nevada et Caroline du Sud) ont atteint des sommets moyens sur sept jours.

Ashish Jha, directeur du Harvard Global Health Institute, a déclaré jeudi qu’un pic cette semaine dans les cas américains avait été provoqué par une précipitation à rouvrir l’économie du pays sans que des mesures de sécurité appropriées soient en place.

Les services de santé ont signalé mercredi 38.115 nouvelles infections, le nombre de cas journalier le plus élevé aux États-Unis depuis le début de la pandémie. Le Texas, la Floride et la Californie ont signalé le plus de cas, avec plus de 5.000 chacun.

