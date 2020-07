Coronavirus | De puissants anticorps identifiés par des chercheurs américains

Partager Facebook

Des chercheurs américains de l’Université de Columbia ont identifié des anticorps d’une impressionnante puissance face au Covid-19.

Nous disposons désormais d’une collection d’anticorps plus puissants et plus diversifiés que les autres anticorps trouvés jusqu’à présent, et ils sont prêts à être développés en traitements, a précisé le directeur de l’étude, Dr David Ho.

Ces anticorps pourraient être produits en grande quantité par les sociétés pharmaceutiques pour traiter les patients, en particulier au tout début de l’infection, et pour la prévenir en particulier chez les personnes âgées, selon un communiqué du Centre médical de la prestigieuse université américaine.

Nous avons découvert que ces puissants anticorps ne sont pas trop difficiles à générer pour le système immunitaire. Cela est de bon augure pour le développement de vaccins, a déclaré Dr Ho qui est directeur scientifique du centre de recherche sur le Sida Aaron Diamond et professeur de médecine au Collège des médecins et chirurgiens de l’Université de Columbia de New York.

Les chercheurs ont identifié 61 anticorps en analysant ceux produits par des patients extrêmement malades. Parmi ces anticorps, un a complètement protégé les poumons de hamsters d’une infection par le coronavirus, précise-t-on.

