Monétique | 171,5 millions d’opérations pour plus de 148 MMDH

Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc ont atteint 171,5 millions d’opérations pour un total de 148,4 milliards de dirhams (MMDH) durant le premier semestre 2020, indique le Centre monétique interbancaire (CMI).

Cette activité, qui comprend les opérations de retrait d’espèces sur le réseau des guichets automatiques bancaires (GAB), les opérations de paiement auprès des commerçants et eMarchands, les opérations de paiement sur les GAB et les opérations de Cash Advance, par cartes bancaires, marocaines et étrangères, ressort en régression de 13,4% en nombre d’opérations et de 9,6% en montant par rapport au S1-2019, précise le CMI dans son récent rapport.

Pour ce qui est des cartes marocaines, elles ont enregistré, en paiements et en retraits, 165,5 millions d’opérations pour un montant de 140,8 MMDH (-12,2% en nombre et -6,8% en montant), précise la même source, notant que les opérations par carte marocaines au Maroc, se répartissent en retrait (78,6 en part du nombre d’opérations et 90,1% en part du montant), en paiement chez les commerçants et eMarchands (20,7% en nombre d’opérations et 9,8% en montant) et en paiement sur guichets automatiques bancaires (GAB) avec 0,7% en part du nombre d’opérations et 0,2% en part du montant.

Ainsi, les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé 130,1 millions d’opérations pour un montant de 126,8 MMDH durant le 1er semestre 2020, en régression de -15,0% en nombre et -7,2% en montant par rapport à la même période un an auparavant.

Les opérations de paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont, quant à elles, atteint 34,2 millions d’opérations pour 13,7 MMDH, en légère progression de +0,9% en nombre et en régression de -3% en montant, souligne le CMI, ajoutant que les paiements par cartes bancaires marocaines se répartissent, en termes de volume, sur la grande distribution (37,4%), l’Habillement (7,4%), les stations ( 6,6%), le secteur de la Santé (5,2%), les magasins éléctroménager (5,2%) et autres secteurs (38,2%).

Par ailleurs, le rapport fait ressortir que les opérations de paiements sur GAB par cartes marocaines pour le paiement des factures, des taxes et l’achat des recharges Télécom se sont chiffrées à 1,1 million d’opérations pour 216,9 millions de dirhams (MDH), en repli de 23% en nombre et de 14,3% en montant par rapport au S1-2019.

Pour ce qui est des cartes marocaines à validité internationale, elles ont réalisé 5 millions d’opérations à l’étranger, retraits et paiements, pour 2,2 MMDH, marquant une croissance de 16,7% en nombre et une baisse de 15,7% en montant.

Le CMI indique aussi que l’activité des cartes étrangères a enregistré, en paiements et en retraits, 6 millions d’opérations pour 7,6 MMDH, en chute de 37,2% en nombre et de 42,1% en montant.

LR/MAP