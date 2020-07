E-paiement | Six millions d’opérations pour 2,9 MMDH au S1

Partager Facebook

Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au Centre monétique interbancaire (CMI) ont réalisé 6 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour un montant global de 2,9 milliards de dirhams (MMDH) durant le 1er semestre 2020.

L’activité des sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ressort, ainsi, en progression de 31,3% en nombre et de 23,6% en montant par rapport au premier semestre 2019, indique le CMI dans un récent rapport, ajoutant que l’activité des paiements en ligne des cartes marocaines s’est améliorée de 29,6% à 5,8 millions de transactions et de 26,2%, en montant, à 2,7 MMDH au titre des premiers six mois de 2020.

Concernant l’activité des paiements en ligne des cartes étrangères, elle a affiché une croissance de 84% en nombre d’opérations à 260.000 transactions et un repli de 5,9%, en montant, à 180 millions de dirhams (MDH), précise la même source, notant que l’activité reste très fortement dominée par les cartes marocaines à hauteur de 95,7% en nombre de transactions et de 93,7% en montant.

Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré, durant le S1, 37,5 millions d’opérations de paiement, par cartes bancaires marocaines et étrangères, pour 17,5 MMDH, en régression de 4,7% en nombre de 18,8% en montant.

Les paiements par cartes bancaires marocaines et étrangères se répartissent, en termes de volume sur la grande distribution (31,5%), Hôtels (9,4%), Restaurants (6,5%), Habillement (6,5%), Stations (5,4%) et autres secteurs (40,6%).

