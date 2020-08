Crédit immobilier | Bank Of Africa lance “credithabitat.ma”

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, lundi, le lancement d’une nouvelle plateforme de souscription de crédit immobilier en ligne « credithabitat.ma » et ce, dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des produits et services bancaires.

Il s’agit de la première plateforme de crédit immobilier en ligne, permettant aux clients, sans avoir à se déplacer, de réaliser leur simulation, d’instruire leur demande de crédit immobilier, de recevoir une offre commerciale, de télécharger les pièces justificatives et de suivre l’avancement de leur dossier de crédit, le tout avec une assistance personnalisée assurée par les équipes de l’Agence Directe à toutes les étapes du parcours en ligne, indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Ce nouveau parcours digital qui répond aux exigences d’une clientèle de plus en plus digitalisée, offre aux utilisateurs plusieurs avantages, notamment une expérience client simple et fluide, un accord de principe instantané, la possibilité de joindre ses pièces justificatives en ligne, sans avoir à se déplacer, outre un parcours limitant les déplacements en agence à un seul déplacement au moment de la signature des contrats, fait savoir la même source.

Il offre également une transparence en matière d’informations communiquées tout au long du parcours et un accompagnement à distance dans toutes les étapes du parcours grâce à la disponibilité d’une équipe de téléconseillers spécialisés 7j/7 de 8H à 20H, ajoute le communiqué.

Cette plateforme permet aux clients particuliers, professionnels et Marocains résidant à l’étranger (MRE) de souscrire à leur crédit immobilier à distance et de bénéficier d’une offre préférentielle exclusive à ce canal, notamment à travers la gratuité des frais de dossiers et des frais d’expertise.

A travers cette offre, le groupe confirme encore une fois, sa position de Banque Connectée à son environnement, capable de s’adapter à l’évolution permanente des technologies en offrant à tout instant des solutions sur mesure à l’ensemble des catégories de ses clients, conclut le communiqué.

LR/MAP