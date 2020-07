Royal Air Maroc dévoile la grille de ses vols spéciaux

Partager Facebook

Faisant suite au communiqué du gouvernement marocain autorisant le déplacement par voies aérienne et maritime entre le Maroc et le reste du monde sous certaines conditions, Royal Air Maroc (RAM) annonce le lancement d’un nouveau programme de vols spéciaux à compter du 15 juillet 2020.

Élaboré en parfaite coordination avec les autorités marocaines concernées, ce programme dont le détail est exposé ci-dessous, concerne un nombre limité de destinations, composé en partie de routes déjà desservies par Royal Air Maroc, indique vendredi un communiqué de la RAM.

Les vols sont désormais disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale (www.royalairmaroc.com) et à travers ses centres d’appel et ses agences commerciales.

La Compagnie Nationale précise que, conformément aux conditions mises en place par le gouvernement marocain, les passagers éligibles doivent remplir les conditions requises par les autorités marocaines.

Ainsi, les vols vers le Maroc sont ouverts à tous les citoyens marocains (touristes bloqués à l’étranger, étudiants ou résidents à l’étranger et leurs familles) ainsi qu’aux citoyens d’autres nationalités résidant au Maroc, souligne le communiqué, relevant que les vols au départ du Maroc sont ouverts aux Marocains résidant à l’étranger ainsi qu’aux citoyens d’autres nationalités.

Quant aux étudiants nouvellement admis dans les établissements universitaires, les hommes d’affaires et les citoyens contraints de se rendre à l’étranger pour les soins médicaux ainsi que les étrangers résidant au Maroc, ils doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle émise par la préfecture de leur province.

Les passagers doivent obligatoirement présenter, au moment de l’enregistrement, les résultats du test PCR de moins de 48h et du test sérologique. Les enfants âgés de moins de 11 ans sont exempts de test, explique la même source.

Royal Air Maroc rappelle également que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble de ses vols et que seuls les sacs à main et les sacs pour enfants et pour ordinateurs sont autorisés à bord comme bagages cabine.

Par ailleurs, et en application des recommandations des pouvoirs publics et des normes internationales, Royal Air Maroc met en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel. A cet effet, ses services procèdent à la désinfection régulière des avions.

De même, les mesures de sécurité sanitaire sont extrêmement respectées durant l’opération d’embarquement comme le respect de la distanciation dans la zone d’embarquement, dans les bus de transfert et dans les escabeaux et les passerelles, fait savoir le communiqué.

Le Programme des vols est détaillé ci-dessous:

Casablanca – Paris CDG / Paris CDG- Casablanca

Rabat – Paris CDG / Paris CDG – Rabat

Oujda – Paris CDG / Paris CDG – Oujda

Marrakech-Paris CDG / Paris CDG – Marrakech

Fès – Paris CDG / Paris CDG – Fès

Casablanca – Lyon / Lyon – Casablanca

Casablanca – Marseille / Marseille – Casablanca

Casablanca – Montréal / Montréal – Casablanca

Casablanca – New-York / New York – Casablanca

Casablanca – Bruxelles / Bruxelles – Casablanca

Casablanca – Frankfurt / Frankfurt – Casablanca

Casablanca – Amsterdam / Amsterdam – Casablanca

Casablanca – Moscou / Moscou – Casablanca

Casablanca-Dubaï / Dubaï-Casablanca

Casablanca-Londres / Londres-Casablanca

Casablanca-Istanbul / Istanbul -Casablanca

Casablanca-Dakar / Dakar-Casablanca

Casablanca-Abidjan / Abidjan -Casablanca

Casablanca-Nouakchott / Nouakchott-Casablanca

Casablanca-Madrid / Madrid-Casablanca

Casablanca-Barcelone / Barcelone-Casablanca

Casablanca-Malaga / Malaga -Casablanca

Casablanca-Rome / Rome-Casablanca

Casablanca-Milan / Milan-Casablanca

Casablanca-Jeddah / Jeddah-Casablanca

Casablanca-Alger / Alger-Casablanca

Casablanca-Tunis / Tunis-Casablanca

