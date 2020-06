Reprise des activités économiques | Le ministère de l’industrie et du commerce dévoile son protocole sanitaire

Le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique a annoncé, jeudi, avoir mis à la disposition des commerçants et des industriels un kit de communication sur les mesures de prévention sanitaire, dans le cadre de sa démarche de sensibilisation et d’accompagnement des professionnels à l’occasion de la reprise des activités économiques.

Ce Kit se compose d’un guide des mesures sanitaires pour la reprise des activités commerciales et d’un autre de bonnes pratiques des entreprises industrielles par secteur, ainsi que de deux capsules vidéo (commerce et industrie) et d’un spot radio, a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’objectif de ce kit de communication, poursuit la même source, est de permettre aux industriels et aux commerçants de reprendre leurs activités tout en veillant sur la santé de leurs employés et clients par le déploiement de mesures de prévention strictes afin de limiter les risques de contamination par le virus Covid-19.

Ainsi, en plus des principes du respect des gestes barrières, ce kit précise les règles à suivre pour, entre autres, la réorganisation du travail, l’aménagement des locaux, le transport du personnel et l’organisation des flux de personnes.

Ce kit de communication, disponible sur le site du Ministère (www.mcinet.gov.ma) et ses comptes sur les réseaux sociaux, intervient suite à l’élaboration avec le Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle d’un protocole pour la gestion du risque de contamination au Covid-19 dans les lieux de travail dictant les mesures préventives que chaque employeur est invité à mettre en œuvre, conclut la même source.

LR/MAP