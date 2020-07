La CGEM attribue son label RSE à Somifer

Partager Facebook

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, vendredi, l’octroi de son label pour la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à Somifer, et son renouvellement à CMG, CTT, Samine et Techsub.

Le Label RSE a été attribué à ces entreprises, filiales du Groupe Managem, à la suite d’une évaluation approfondie de leurs comportements et pratiques sur les neuf domaines d’action constituant la charte de responsabilité sociétale de la Confédération, indique un communiqué de l’organisation patronale.

Cette charte porte sur le respect des droits humains, l’amélioration des conditions d’emploi, de travail et des relations professionnelles, la protection de l’environnement, la prévention de la corruption et le respect des règles de la saine concurrence, rappelle le communiqué.

Il s’agit également de la transparence de la gouvernance d’entreprise, le respect des intérêts des clients et des fournisseurs, la promotion de la responsabilité sociétale des fournisseurs et sous-traitants et le développement de l’engagement sociétal des entreprises.

La démarche de labellisation permet aux entreprises de formaliser leurs engagements, de mesurer leur progrès et de faire connaître leurs performances, ajoute le communiqué, notant que d’un autre côté, le label permet à ses bénéficiaires d’améliorer leur compétitivité et leur accès aux marchés, de fédérer leurs équipes et de renforcer leur cohésion et leur efficience tout en contribuant à installer un climat de confiance entre les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les partenaires financiers et l’ensemble de la communauté.

À noter que 103 entreprises de différentes tailles et opérant dans multiples secteurs d’activité disposent du label RSE de la CGEM. Ce dernier est octroyé pour une durée de trois ans par le Président de la Confédération sur avis du Comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités.

LR/MAP