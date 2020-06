CGEM | Chakib Alj appelle au renforcement des mesures barrière en entreprise

Partager Facebook

Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a adressé une correspondance aux Chefs d’entreprises.

Chakib Alj, y invite les employeurs dans le secteur privé, à faire preuve de davantage d’adhésion à la campagne de dépistage du nouveau Coronavirus (Covid-19), conformément au Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI. Il s’agit également de veiller au respect des mesures barrière en entreprise.

Voici la lettre adressée, vendredi 19 juin 2020, par le président de la Confédération patronale, aux dirigeants d’entreprises:

« Chers confrères,

Comme vous le savez, la campagne de dépistage massif des salariés des entreprises du secteur privé coordonnée par la CGEM et le Ministère de la Santé sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, se poursuit sur toutes les régions du Maroc avec 402.000 salariés inscrits à ce jour.

Les résultats de la première phase de cette opération démontrent que la prévalence du virus est faible en entreprise. En effet, seuls 6 cas positifs ont été enregistrés sur les 52.000 tests réalisés au 16 juin 2020.

A ce titre, j’appelle les entreprises, membres et non membres de la CGEM, qui ne sont pas encore inscrites à la campagne de dépistage, à le faire dans les plus brefs délais en remplissant le formulaire disponible via le lien suivant: https://coronavirus.cgem.ma/depistage-massif-en-entreprise/

Je souhaite également insister sur l’application stricte et rigoureuse des mesures sanitaires et préventives en entreprise avant, pendant et après le dépistage de vos salariés.

Les mesures barrières (distanciation physique, port du masque, prise de température à l’entrée, lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique, etc) demeurent, aujourd’hui, le moyen le plus efficace pour limiter la propagation du virus. Maintenir voire renforcer leur adoption sur les lieux de travail nous permettra de consolider les résultats encourageants de la campagne de dépistage en entreprise et de garantir une reprise économique sécurisée et paisible.

Par ailleurs, je saisis cette occasion pour vous recommander l’utilisation de l’application Wiqaytna lancée par le Ministère de la Santé pour faciliter la détection précoce et rapide des cas positifs afin de les traiter rapidement évitant ainsi d’éventuelles suspensions d’activité au sein de nos entreprises.

Les équipes de la CGEM sont mobilisées à travers toutes les régions pour vous accompagner dans cette phase de reprise ».

Chakib Alj

Président de la CGEM