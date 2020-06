BTP | Le ministère de l’Habitat veille à l’application des mesures sanitaires

Partager Facebook

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a affirmé vendredi à Salé que son département veille à l’application par les professionnels des secteurs du bâtiment, de l’immobilier et de l’aménagement des mesures sanitaires pour un redémarrage progressif et sécurisé des chantiers.

Le ministère a œuvré en étroite coordination avec l’ensemble des partenaires et des acteurs, notamment les autorités locales et le ministère de la Santé, pour mettre en place un guide où sont consignées l’ensemble des mesures sanitaires prises au niveau des chantiers de construction, a-t-elle déclaré à la presse lors d’une visite au “Lotissement Saâda” à Salé, en vue de s’arrêter sur les mesures de sécurité prises dans le cadre de ce projet.

Selon la ministre, l’objectif de cette visite de terrain “inscrite dans une série de visites effectuées dans des chantiers relatifs aux programmes de projets sociaux menés par le département, est de veiller à ce que toutes les mesures de sécurité et de préservation de la santé puissent être adoptées sur place par les promoteurs et les opérateurs et ce, afin de gérer le risque de propagation de la Covid-19 dans les lieux de travail”.

Elle a aussi relevé que suite à la levée progressive du confinement, “nous remarquons une reprise assez importante des chantiers de construction”, ajoutant que cette reprise requiert l’adoption des mesures barrières préconisées en vue d’assurer la protection de la santé des ouvriers et de toute personne qui accède au chantier.

Pour le directeur de l’Agence Al Omrane Salé, Chakir Zahouane, avec la propagation du coronavirus et les mesures de confinement instaurées, la plupart des chantiers du BTP étaient à l’arrêt depuis mars 2020, mais les entreprises ont pu reprendre les travaux après la fête de l’Aid Al Fitr, dans le plein respect des mesures de sécurité et d’hygiène.

Le projet de Lotissement “Saâda”, qui fait partie du programme de traitement de l’habitat menaçant ruine de la ville de Salé 2018-2020, a pour objectif le relogement de 650 ménages résidant dans les foundouks de l’ancienne médina de Salé et le confortement de 620 constructions menaçant ruine de la médina, a-t-il précisé.

Il prévoit aussi l’aide au loyer pour les familles concernées par le relogement et des travaux de confortement, pendant la période des travaux, a ajouté le directeur, notant que les travaux du chantier seront achevés d’ici le mois d’août prochain.

Il a dans le même contexte affirmé que dans le domaine de la construction, les marchés ont été notifiés aux entreprises afin de préparer le démarrage des travaux.

