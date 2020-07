SM le Roi appelle à la vigilance, à la solidarité et au respect des mesures sanitaires

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a appelé à la vigilance, à la solidarité et au respect des mesures sanitaires face aux signes de relâchement constatés dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

“Nous avons orienté le gouvernement pour qu’il appuie la résilience des secteurs touchés, qu’il préserve les emplois et soutienne le pouvoir d’achat des ménages restés sans moyens de subsistance”, a indiqué le Souverain dans un Discours adressé mercredi à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône.

“Malgré ces mesures et en dépit de nos efforts pour atténuer l’acuité de cette crise sanitaire, Je le dis en toute sincérité, les incidences seront rudes”, a averti Sa Majesté le Roi.

“Aussi, face aux signes de relâchement constatés, J’appelle à la vigilance, à la solidarité, au respect des mesures sanitaires et à l’élaboration d’un plan qui maintienne la nécessaire mobilisation et permette d’affronter, le cas échéant, une éventuelle seconde vague de la pandémie”, souligne le Souverain.

“Notre travail ne consiste pas seulement à contrecarrer la pandémie. Il vise aussi à remédier à ses répercussions économiques et sociales dans le cadre d’une vision prospective globale mettant à profit les enseignements tirés de la période en cours”, poursuit Sa Majesté le Roi.

“Cette crise a révélé la solidité des liens sociaux qui unissent les Marocains et elle a donné la pleine mesure de leur esprit solidaire et responsable”, a fait observer le Souverain, notant toutefois que cette crise a “également mis en évidence un certain nombre d’insuffisances qui touchent plus particulièrement le domaine social : comme la dépendance de certains secteurs aux aléas extérieurs, la taille du secteur informel et la faiblesse des réseaux de protection sociale, notamment à l’égard des franges de la population en situation de grande précarité”.

