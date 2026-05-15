La Famille des Forces Armées Royales (FAR) a adressé un message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, à l’occasion de la célébration, jeudi, du 70e anniversaire de la création des FAR. …Lire la suite »
Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume. Il s’agit de : -M. Syed Adil Gilani, Ambassadeur de …Lire la suite »
La République arabe syrienne officialise la reprise des activités de son ambassade à Rabat
Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a procédé, jeudi à Rabat, à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne, en hissant le drapeau syrien au-dessus du siège de la mission diplomatique, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en présence du …Lire la suite »
70e anniversaire des FAR | SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le déjeuner offert par SM le Roi
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a présidé, jeudi au Cercle Mess Officiers …Lire la suite »
Rabat | Nasser Bourita a reçu son homologue syrien Assaad Hassan El-Chibani
Droits d’auteurs et piratage | Ce qu’explique le Ministre Mehdi Bensaïd…
Protection des auteurs et éditeurs | Dalal Mhamdi Alaoui, Directrice du BMDA rappelle les procédures
Le Maroc et la Syrie réaffirment leur volonté de développer leur coopération multisectorielle
Le Royaume du Maroc et la République arabe syrienne ont réaffirmé, jeudi, leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. Cette volonté a été exprimée lors des entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …Lire la suite »
La Syrie salue les efforts de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la cause palestinienne
Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a salué, jeudi à Rabat, au nom de la République arabe syrienne, les efforts constants déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la ville sainte …Lire la suite »
Le Ministre Syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc
La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint …Lire la suite »
70ème anniversaire des FAR | Cérémonie au siège de l’État-Major Général à Rabat
Une cérémonie a été organisée, jeudi au siège de l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l’occasion du 70ème anniversaire de la création des FAR. Présidée par le Général de Corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, la cérémonie a été …Lire la suite »
SM le Roi adresse un ordre du jour aux FAR à l’occasion du 70e anniversaire de leur création
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a adressé, jeudi, un Ordre du jour aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, à l’occasion du 70e anniversaire de la création des FAR. En voici la traduction …Lire la suite »
African Lion 26 | La dépouille du second militaire américain disparu à Cap Draa retrouvée
Les opérations de recherche intensives menées par les Forces Armées Royales (FAR) conjointement avec les Forces armées américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 12 mai 2026, le second militaire américain, porté disparu depuis le 2 mai 2026 au niveau d’une falaise à Cap Draa. Le corps a été …Lire la suite »
CAN U17 Maroc-2026 | Le Maroc et la Tunisie se neutralisent (1-1)
La sélection marocaine de football U17 et son homologue tunisienne se sont quittées sur un nul (1-1), en match de la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations de football, disputé mercredi au Stade Moualy El Hassan à Rabat. Dès l’entame du match, les Lionceaux de …Lire la suite »
Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)
La 9e édition du Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau) a débuté, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc à la Cité Ocre, avec la participation d’experts, décideurs, jeunes, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile du …Lire la suite »
LF 2026 | Amélioration des recettes fiscales de 10,4 MMDH à fin avril (M. Lekjaa)
L’exécution de la loi de finances (LF) de l’exercice 2026 fait ressortir une augmentation des recettes fiscales, en glissement annuel, de 10,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril dernier, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. En réponse à des questions …Lire la suite »
Le 4e Sommet de la CCBC salue la Vision stratégique de SM le Roi en faveur d’une co-émergence continentale
Les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les hauts dirigeants des organisations et institutions régionales et internationales membres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ont hautement salué, mardi à Nairobi, la Vision stratégique de Sa Majesté le …Lire la suite »
Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique
Le président kényan, William Ruto, a appelé, mardi à Nairobi, à davantage d’équité pour les “54 États souverains” de l’Afrique, affirmant que ces États forment l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies. “Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent comptant près de 1,5 milliard …Lire la suite »
Maroc | 70e anniversaire des FAR, engagement humanitaire et modernisation soutenue
Le Maroc célèbre jeudi avec fierté le 70e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation, qui ne cesse d’incarner, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, les valeurs …Lire la suite »
M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale
Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), président en exercice de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), M. Abdelkader Amara, a été reçu en audience, mardi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette …Lire la suite »
Pays-Bas | Hommage solennel aux soldats marocains tombés lors de la bataille de Kapelle
Un hommage solennel a été rendu mardi aux soldats marocains tombés lors des combats de 1940 contre les troupes nazies, à l’occasion de la commémoration de la bataille de Kapelle, dans le sud-ouest des Pays-Bas. Lors de la cérémonie commémorative de cette bataille, organisée au cimetière militaire français de Kapelle, …Lire la suite »
Nairobi | Clôture des travaux du sommet “Africa Forward”
Les travaux du sommet “Africa Forward”, tenu sous le thème “Africa Forward : Des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance” ont pris fin, mardi soir à Nairobi. Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet. Lors de …Lire la suite »
Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Nairobi, au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. M. Akhannouch était accompagné à …Lire la suite »
Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement
Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Coprésident un Panel sur la souveraineté sanitaire avec le …Lire la suite »
Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)
Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de l’industrie l’un des piliers centraux de sa transformation économique, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Intervenant lors d’un Panel sur l’Architecture Financière organisé dans le cadre du Sommet “Africa Forward” …Lire la suite »