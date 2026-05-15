Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 À la Une, Actualités 0

Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, jeudi au Palais Royal de Rabat, plusieurs ambassadeurs étrangers, venus présenter au Souverain leurs lettres de créance en tant qu’ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leurs pays dans le Royaume. Il s’agit de : -M. Syed Adil Gilani, Ambassadeur de …

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La République arabe syrienne officialise la reprise des activités de son ambassade à Rabat

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 Actualités, Société 0

La République arabe syrienne officialise la reprise des activités de son ambassade à Rabat

Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a procédé, jeudi à Rabat, à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne, en hissant le drapeau syrien au-dessus du siège de la mission diplomatique, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en présence du …

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70e anniversaire des FAR | SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le déjeuner offert par SM le Roi

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 À la Une, Actualités 0

70e anniversaire des FAR | SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside le déjeuner offert par SM le Roi

Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a présidé, jeudi au Cercle Mess Officiers …

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Le Maroc et la Syrie réaffirment leur volonté de développer leur coopération multisectorielle

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 Actualités, Politique 0

Le Maroc et la Syrie réaffirment leur volonté de développer leur coopération multisectorielle

Le Royaume du Maroc et la République arabe syrienne ont réaffirmé, jeudi, leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines. Cette volonté a été exprimée lors des entretiens tenus à Rabat entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …

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Le Ministre Syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 Actualités, Monde 0

Le Ministre Syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint …

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Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Économie 0

Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)

La 9e édition du Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau) a débuté, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc à la Cité Ocre, avec la participation d’experts, décideurs, jeunes, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile du …

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Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Monde 0

Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique

Le président kényan, William Ruto, a appelé, mardi à Nairobi, à davantage d’équité pour les “54 États souverains” de l’Afrique, affirmant que ces États forment l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies. “Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent comptant près de 1,5 milliard …

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M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Monde 0

M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), président en exercice de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), M. Abdelkader Amara, a été reçu en audience, mardi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette …

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Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Nairobi, au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. M. Akhannouch était accompagné à …

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Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Coprésident un Panel sur la souveraineté sanitaire avec le …

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Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)

Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de l’industrie l’un des piliers centraux de sa transformation économique, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Intervenant lors d’un Panel sur l’Architecture Financière organisé dans le cadre du Sommet “Africa Forward” …

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