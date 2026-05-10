Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a représenté, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh. Lors de cette cérémonie, qui s’est …Lire la suite »
FAR | Cérémonie de réception du 2e lot d’hélicoptères de combat Apache AH-64E
En exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), une cérémonie de réception du deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, a eu lieu vendredi au champ de Manœuvre de Cap Draa dans la région de …Lire la suite »
Sur Instructions de SM le Roi, Akhannouch inaugure le Pavillon du Maroc à la 61e Biennale de Venise
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a procédé, vendredi, à l’inauguration du Pavillon du Maroc à la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise de 2026. A cette occasion, M. Akhannouch, accompagné d’une importante délégation composée notamment …Lire la suite »
M. Hammouchi en visite de travail en Turquie à la tête d’une importante délégation sécuritaire
Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail en République de Turquie, les 7 et 8 mai, à la tête d’une importante délégation représentant le Pôle de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et de la …Lire la suite »
Le Japon se félicite des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité de l’Afrique
Le Japon s’est félicité, vendredi, des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Continent africain. Dans un Communiqué conjoint signé lors d’une visio-conférence, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, …Lire la suite »
Maroc-Japon | 70 ans de partenariat au service d’une coopération multidimensionnelle
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères du Japon, Motegi Toshimitsu, ont eu, vendredi, des entretiens par visio-conférence, marqués d’un esprit de confiance et d’amitié. Ces échanges de haut niveau tenus dans le cadre …Lire la suite »
Sahara | Le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine et compte agir conformément à cette position
Le Japon s’est félicité, vendredi, de l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui affirme qu’”une véritable autonomie, sous souveraineté marocaine, pourrait être une solution des plus réalisables”, soulignant qu’il compte agir conformément à cette position aux niveaux diplomatique et économique …Lire la suite »
Industrie | Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales
Le Maroc consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux transformations engagées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, jeudi soir à Paris, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. S’exprimant lors d’une conférence tenue à HEC Paris, sous …Lire la suite »
African Lion, un engagement commun des États-Unis et du Maroc pour la sécurité et la stabilité régionales (Secrétaire US à la Guerre)
“African Lion”, le plus grand exercice multinational interarmées du continent africain réaffirme l’engagement commun des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales, a affirmé le Secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, assurant qu’il “n’existe pas” de meilleur partenaire …Lire la suite »
ONU | Le Maroc appelle à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires
Le Maroc a appelé, jeudi devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires. Dans son intervention, au nom du Royaume lors de la séance plénière du 2è Forum d’examen des migrations internationales (5-8 mai), le directeur des questions globales au ministère des …Lire la suite »
Washington | L’ONHYM renforce sa mobilisation internationale autour du projet du Gazoduc Africain Atlantique
Dans le cadre d’une série de rencontres stratégiques tenues cette semaine à Washington, une délégation conduite la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a tenu des échanges de haut niveau visant à promouvoir le projet du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc (AAGP) et le …Lire la suite »
African Lion | L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Commandant de l’AFRICOM
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’état-major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, jeudi, au niveau de l’état-major de la Zone Sud, avec le Général d’Armée …Lire la suite »
African Lion | Les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus
Les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus depuis le 2 mai, au niveau d’une falaise à Cap Draa dans la région de Tan Tan, en marge de leur participation à l’exercice African Lion 2026, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales. …Lire la suite »
Marrakech accueille la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP
La Cité Ocre a accueilli, jeudi, la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP, un événement visant à promouvoir l’investissement productif et à renforcer l’accompagnement des entreprises, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Charte de l’investissement. Ce roadshow, initié le 16 février dernier …Lire la suite »
Le partenariat entre Casablanca Finance City et le Sandyford Business District irlandais, « promis à un bel avenir »
Le partenariat entre Casablanca Finance City (CFC) et le Sandyford Business District (SBD), l’un des principaux centres financiers et d’affaires d’Irlande, « est promis à un bel avenir », a affirmé Ger Corbett, président-directeur général du SBD, soulignant la vocation de CFC en tant que hub continental qui ne cesse …Lire la suite »
L’ancien ambassadeur du Niger au Maroc décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui
L’ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger au Maroc, Salissou Ada, a été décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La distinction Royale a été remise à M. Ada par l’Ambassadeur de Sa Majesté …Lire la suite »
Le Maroc et la Zambie réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération multisectorielle
Le Royaume du Maroc et la République de Zambie ont réaffirmé, jeudi, leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines, conformément à la vision et la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République de Zambie, M. Hakainde Hichilema. Cette volonté …Lire la suite »
Rabat | La Zambie salue la Vision Royale et les initiatives en faveur de l’Afrique
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Mulambo Haimbe, a salué, jeudi, les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration régionale et du développement en Afrique, mettant notamment en avant l’importance de l’Initiative des États africains atlantiques …Lire la suite »
Sahara | La Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797
La République de Zambie a réaffirmé, jeudi, sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la marocanité du Sahara. Elle a également salué l’adoption historique le 31 octobre 2025 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui consacre dans le cadre …Lire la suite »
Congo Brazzaville | L’ambassadeur du Maroc présente les copies figurées de ses lettres de créance
Mme Najoua El Berrak a présenté, mercredi à Brazzaville, au ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Constant-Serge Bounda, les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur de SM le Roi auprès de la République du Congo. Cette audience protocolaire …Lire la suite »
Le Maroc célèbre, ce vendredi, le 23è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan
La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, vendredi, dans la joie et l’allégresse, le 23e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant la dimension réelle de l’attachement indéfectible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité et de la …Lire la suite »
M. Hilale | La Vision Royale pour la coopération Sud-Sud est un acte de constante solidarité avec le Sud Global
La stratégie du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue “un acte de constante solidarité” avec les pays du Sud Global, a affirmé, mercredi à Santa Marta, en Colombie, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale. S’exprimant à …Lire la suite »
ONU | Mme Bouayach appelle à combler le fossé entre les engagements internationaux et la réalité des droits des migrants
La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mercredi à New York, à combler le fossé qui sépare les engagements internationaux et la réalité sur le terrain des droits des migrants. “Les défis liés aux migrations ne se résument pas à des débats politiques …Lire la suite »
Opération Marhaba 2026 | Réunion à Tanger de la commission mixte maroco-espagnole
La commission mixte maroco-espagnole de Transit s’est réunie, mercredi à Tanger, sous la co-présidence de M. Khalid Zerouali, Wali, Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et Mme Virginia Barcones Sanz, Secrétaire générale espagnole de la Protection Civile et des Urgences au Ministère de l’Intérieur. Lors de …Lire la suite »
M. Hammouchi en visite de travail à Vienne à la tête d’une importante délégation sécuritaire
Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue une visite de travail du 5 au 7 mai à Vienne, en Autriche, à la tête d’une importante délégation sécuritaire représentant le Pôle de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et de …Lire la suite »