Nasser Bourita représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du président djiboutien

Par Le Reporter.ma 09/05/2026 Actualités, Monde 0

Nasser Bourita représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du président djiboutien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a représenté, samedi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à la cérémonie d’investiture du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh. Lors de cette cérémonie, qui s’est …

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Sur Instructions de SM le Roi, Akhannouch inaugure le Pavillon du Maroc à la 61e Biennale de Venise

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Monde 0

Sur Instructions de SM le Roi, Akhannouch inaugure le Pavillon du Maroc à la 61e Biennale de Venise

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a procédé, vendredi, à l’inauguration du Pavillon du Maroc à la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise de 2026. A cette occasion, M. Akhannouch, accompagné d’une importante délégation composée notamment …

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Le Japon se félicite des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité de l’Afrique

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Politique 0

Le Japon se félicite des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité de l’Afrique

Le Japon s’est félicité, vendredi, des Initiatives Royales Atlantiques en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité du Continent africain. Dans un Communiqué conjoint signé lors d’une visio-conférence, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, …

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Maroc-Japon | 70 ans de partenariat au service d’une coopération multidimensionnelle

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Monde 0

Maroc-Japon | 70 ans de partenariat au service d’une coopération multidimensionnelle

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères du Japon, Motegi Toshimitsu, ont eu, vendredi, des entretiens par visio-conférence, marqués d’un esprit de confiance et d’amitié. Ces échanges de haut niveau tenus dans le cadre …

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Sahara | Le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine et compte agir conformément à cette position

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Monde 0

Sahara | Le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine et compte agir conformément à cette position

Le Japon s’est félicité, vendredi, de l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui affirme qu’”une véritable autonomie, sous souveraineté marocaine, pourrait être une solution des plus réalisables”, soulignant qu’il compte agir conformément à cette position aux niveaux diplomatique et économique …

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Industrie | Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Économie 0

Industrie | Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales

Le Maroc consolide son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux transformations engagées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a souligné, jeudi soir à Paris, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. S’exprimant lors d’une conférence tenue à HEC Paris, sous …

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African Lion, un engagement commun des États-Unis et du Maroc pour la sécurité et la stabilité régionales (Secrétaire US à la Guerre)

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Monde 0

African Lion, un engagement commun des États-Unis et du Maroc pour la sécurité et la stabilité régionales (Secrétaire US à la Guerre)

“African Lion”, le plus grand exercice multinational interarmées du continent africain réaffirme l’engagement commun des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume du Maroc en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales, a affirmé le Secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, assurant qu’il “n’existe pas” de meilleur partenaire …

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ONU | Le Maroc appelle à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires

Par Le Reporter.ma 08/05/2026 Actualités, Monde 0

ONU | Le Maroc appelle à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires

Le Maroc a appelé, jeudi devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires. Dans son intervention, au nom du Royaume lors de la séance plénière du 2è Forum d’examen des migrations internationales (5-8 mai), le directeur des questions globales au ministère des …

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Washington | L’ONHYM renforce sa mobilisation internationale autour du projet du Gazoduc Africain Atlantique

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde 0

Washington | L’ONHYM renforce sa mobilisation internationale autour du projet du Gazoduc Africain Atlantique

Dans le cadre d’une série de rencontres stratégiques tenues cette semaine à Washington, une délégation conduite la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a tenu des échanges de haut niveau visant à promouvoir le projet du Gazoduc Africain Atlantique Nigeria-Maroc (AAGP) et le …

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African Lion | L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Commandant de l’AFRICOM

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Société 0

African Lion | L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Commandant de l’AFRICOM

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’état-major Général des Forces Armées Royales (FAR), le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, jeudi, au niveau de l’état-major de la Zone Sud, avec le Général d’Armée …

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African Lion | Les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Société 0

African Lion | Les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus

Les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver les deux militaires américains portés disparus depuis le 2 mai, au niveau d’une falaise à Cap Draa dans la région de Tan Tan, en marge de leur participation à l’exercice African Lion 2026, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales. …

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Marrakech accueille la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Finance 0

Marrakech accueille la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP

La Cité Ocre a accueilli, jeudi, la 3e édition des Régionales de l’Investissement du Groupe BCP, un événement visant à promouvoir l’investissement productif et à renforcer l’accompagnement des entreprises, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Charte de l’investissement. Ce roadshow, initié le 16 février dernier …

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Le partenariat entre Casablanca Finance City et le Sandyford Business District irlandais, « promis à un bel avenir »

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Finance 0

Le partenariat entre Casablanca Finance City et le Sandyford Business District irlandais, « promis à un bel avenir »

Le partenariat entre Casablanca Finance City (CFC) et le Sandyford Business District (SBD), l’un des principaux centres financiers et d’affaires d’Irlande, « est promis à un bel avenir », a affirmé Ger Corbett, président-directeur général du SBD, soulignant la vocation de CFC en tant que hub continental qui ne cesse …

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Rabat | La Zambie salue la Vision Royale et les initiatives en faveur de l’Afrique

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Politique 0

Rabat | La Zambie salue la Vision Royale et les initiatives en faveur de l’Afrique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Zambie, Mulambo Haimbe, a salué, jeudi, les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration régionale et du développement en Afrique, mettant notamment en avant l’importance de l’Initiative des États africains atlantiques …

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Sahara | La Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde 0

Sahara | La Zambie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et salue la résolution 2797

La République de Zambie a réaffirmé, jeudi, sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la marocanité du Sahara. Elle a également salué l’adoption historique le 31 octobre 2025 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies de la résolution 2797, qui consacre dans le cadre …

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Congo Brazzaville | L’ambassadeur du Maroc présente les copies figurées de ses lettres de créance

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde 0

Congo Brazzaville | L'ambassadeur du Maroc présente les copies figurées de ses lettres de créance

Mme Najoua El Berrak a présenté, mercredi à Brazzaville, au ministre congolais des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Constant-Serge Bounda, les copies figurées de ses lettres de créance en sa qualité d’ambassadeur de SM le Roi auprès de la République du Congo. Cette audience protocolaire …

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Le Maroc célèbre, ce vendredi, le 23è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 À la Une, Actualités 0

Le Maroc célèbre, ce vendredi, le 23è anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan

La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent, vendredi, dans la joie et l’allégresse, le 23e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, un heureux événement traduisant la dimension réelle de l’attachement indéfectible du peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite, garant de l’unité et de la …

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M. Hilale | La Vision Royale pour la coopération Sud-Sud est un acte de constante solidarité avec le Sud Global

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde 0

M. Hilale | La Vision Royale pour la coopération Sud-Sud est un acte de constante solidarité avec le Sud Global

La stratégie du Maroc en matière de coopération Sud-Sud, initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue “un acte de constante solidarité” avec les pays du Sud Global, a affirmé, mercredi à Santa Marta, en Colombie, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale. S’exprimant à …

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ONU | Mme Bouayach appelle à combler le fossé entre les engagements internationaux et la réalité des droits des migrants

Par Le Reporter.ma 07/05/2026 Actualités, Monde 0

ONU | Mme Bouayach appelle à combler le fossé entre les engagements internationaux et la réalité des droits des migrants

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé, mercredi à New York, à combler le fossé qui sépare les engagements internationaux et la réalité sur le terrain des droits des migrants. “Les défis liés aux migrations ne se résument pas à des débats politiques …

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Opération Marhaba 2026 | Réunion à Tanger de la commission mixte maroco-espagnole

Par Le Reporter.ma 06/05/2026 Actualités, Société 0

Opération Marhaba 2026 | Réunion à Tanger de la commission mixte maroco-espagnole

La commission mixte maroco-espagnole de Transit s’est réunie, mercredi à Tanger, sous la co-présidence de M. Khalid Zerouali, Wali, Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières, et Mme Virginia Barcones Sanz, Secrétaire générale espagnole de la Protection Civile et des Urgences au Ministère de l’Intérieur. Lors de …

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