Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Économie 0

Marrakech accueille la 9e édition du Salon international des technologies de l’eau (SITeau)

La 9e édition du Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau) a débuté, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc à la Cité Ocre, avec la participation d’experts, décideurs, jeunes, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile du …

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Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Monde 0

Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique

Le président kényan, William Ruto, a appelé, mardi à Nairobi, à davantage d’équité pour les “54 États souverains” de l’Afrique, affirmant que ces États forment l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies. “Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent comptant près de 1,5 milliard …

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M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale

Par Le Reporter.ma 13/05/2026 Actualités, Monde 0

M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale

Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), président en exercice de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), M. Abdelkader Amara, a été reçu en audience, mardi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette …

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Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Nairobi, au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. M. Akhannouch était accompagné à …

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Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement

Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Coprésident un Panel sur la souveraineté sanitaire avec le …

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Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Politique 0

Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)

Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de l’industrie l’un des piliers centraux de sa transformation économique, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Intervenant lors d’un Panel sur l’Architecture Financière organisé dans le cadre du Sommet “Africa Forward” …

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Nairobi | Ouverture des travaux du Sommet « Africa Forward » avec la participation de M. Akhannouch qui représente SM le Roi

Par Le Reporter.ma 12/05/2026 Actualités, Monde 0

Nairobi | Ouverture des travaux du Sommet "Africa Forward" avec la participation de M. Akhannouch qui représente SM le Roi

Les travaux du sommet “Africa Forward” se sont ouverts, mardi à Nairobi, avec la participation du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La délégation marocaine à cette grand-messe franco-africaine, placée sous le thème “Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la …

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M. Akhannouch participe à la clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”

Par Le Reporter.ma 11/05/2026 Actualités, Politique 0

M. Akhannouch participe à la clôture du forum d'affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a pris part, lundi à Nairobi, à la cérémonie de clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, co-présidée par le président kényan William Ruto et son homologue français Emmanuel Macron. Le Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect” a …

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Ouverture à Rabat du Forum international sur l’IA et la transition numérique en Afrique

Par Le Reporter.ma 11/05/2026 Actualités, Économie 0

Ouverture à Rabat du Forum international sur l’IA et la transition numérique en Afrique

La première édition du Forum international dédié à l’IA, la transition numérique, l’énergie et la connectivité en Afrique s’est ouverte, lundi à Rabat, à l’initiative du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD). Initié sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, …

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Rabat accueille la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du MENA

Par Le Reporter.ma 11/05/2026 Actualités, Finance 0

Rabat accueille la 42e Réunion plénière du Groupe d'Action Financière du MENA

Les travaux de la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) ont démarré, lundi à Rabat, avec la participation des chefs de délégations des Etats membres, ainsi que des experts et observateurs de pays et d’organisations régionales et internationales. Cette réunion, qui …

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Pékin | Célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique maroco-chinois à travers un festival haut en couleurs

Par Le Reporter.ma 11/05/2026 Actualités, Monde 0

Pékin | Célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique maroco-chinois à travers un festival haut en couleurs

L’ambassade du Maroc en Chine a organisé, samedi et dimanche à Pékin, un festival culturel et sportif d’envergure à l’occasion du dixième anniversaire de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine et de la signature de la Déclaration instituant le Partenariat Stratégique entre les deux pays …

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La dépouille de l’un des deux soldats américains portés disparus à Cap Draa retrouvée

Par Le Reporter.ma 10/05/2026 Actualités, Société 0

La dépouille de l’un des deux soldats américains portés disparus à Cap Draa retrouvée

Les opérations de recherche intensives menées par les Forces Armées Royales (FAR) conjointement avec les Forces américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 9 mai 2026, l’un des deux soldats américains qui participaient à l’exercice African Lion 2026, portés disparus depuis le 2 mai 2026 au niveau d’une falaise …

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