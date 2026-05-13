La 9e édition du Salon international des technologies de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie (SITeau) a débuté, mercredi au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc à la Cité Ocre, avec la participation d’experts, décideurs, jeunes, universitaires, opérateurs économiques et représentants de la société civile du …Lire la suite »
LF 2026 | Amélioration des recettes fiscales de 10,4 MMDH à fin avril (M. Lekjaa)
L’exécution de la loi de finances (LF) de l’exercice 2026 fait ressortir une augmentation des recettes fiscales, en glissement annuel, de 10,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril dernier, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa. En réponse à des questions …Lire la suite »
Le 4e Sommet de la CCBC salue la Vision stratégique de SM le Roi en faveur d’une co-émergence continentale
Les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les hauts dirigeants des organisations et institutions régionales et internationales membres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ont hautement salué, mardi à Nairobi, la Vision stratégique de Sa Majesté le …Lire la suite »
Nairobi | M. Ruto appelle à davantage d’équité pour les “54 États Souverains” de l’Afrique
Le président kényan, William Ruto, a appelé, mardi à Nairobi, à davantage d’équité pour les “54 États souverains” de l’Afrique, affirmant que ces États forment l’un des plus grands blocs au sein des Nations Unies. “Il est à la fois indéfendable et inadmissible qu’un continent comptant près de 1,5 milliard …Lire la suite »
Maroc | 70e anniversaire des FAR, engagement humanitaire et modernisation soutenue
Le Maroc célèbre jeudi avec fierté le 70e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation, qui ne cesse d’incarner, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, les valeurs …Lire la suite »
M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale
Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), président en exercice de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), M. Abdelkader Amara, a été reçu en audience, mardi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Cette …Lire la suite »
Pays-Bas | Hommage solennel aux soldats marocains tombés lors de la bataille de Kapelle
Un hommage solennel a été rendu mardi aux soldats marocains tombés lors des combats de 1940 contre les troupes nazies, à l’occasion de la commémoration de la bataille de Kapelle, dans le sud-ouest des Pays-Bas. Lors de la cérémonie commémorative de cette bataille, organisée au cimetière militaire français de Kapelle, …Lire la suite »
Nairobi | Clôture des travaux du sommet “Africa Forward”
Les travaux du sommet “Africa Forward”, tenu sous le thème “Africa Forward : Des partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance” ont pris fin, mardi soir à Nairobi. Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sommet. Lors de …Lire la suite »
Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la CCBC et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mardi à Nairobi, au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. M. Akhannouch était accompagné à …Lire la suite »
Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi, place la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement
Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix stratégique de placer la souveraineté sanitaire au cœur de sa trajectoire de développement, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Coprésident un Panel sur la souveraineté sanitaire avec le …Lire la suite »
Forum “Africa Forward” | L’industrie, un des piliers de la transformation économique au Maroc (M. Akhannouch)
Le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de l’industrie l’un des piliers centraux de sa transformation économique, a souligné, mardi à Nairobi, le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Intervenant lors d’un Panel sur l’Architecture Financière organisé dans le cadre du Sommet “Africa Forward” …Lire la suite »
Rabat | Tenue de la 14ème session du conseil d’administration de l’APDN
Le conseil d’administration de l’Agence pour la Promotion et le Développement Économique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume (APDN) a tenu, mardi à Rabat, sa 14ème session, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah. S’exprimant à l’ouverture de cette session, …Lire la suite »
Nairobi | Ouverture des travaux du Sommet « Africa Forward » avec la participation de M. Akhannouch qui représente SM le Roi
Les travaux du sommet “Africa Forward” se sont ouverts, mardi à Nairobi, avec la participation du Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI. La délégation marocaine à cette grand-messe franco-africaine, placée sous le thème “Africa Forward : des partenariats entre l’Afrique et la …Lire la suite »
Sommet Africa Forward | M. Akhannouch prend part au dîner offert par le président kényan
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sommet “Africa Forward” à Nairobi, a pris part, lundi au Palais d’État, au dîner offert par le président kényan, William Ruto en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participants. La délégation marocaine à …Lire la suite »
Nairobi | M .Macron salue le modèle éducatif marocain sous la conduite de SM le Roi
Le Président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Nairobi, que les réalisations accomplies par le système d’éducation au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constituent “un modèle extraordinaire” pour le continent africain. Ce qu’a fait le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, est …Lire la suite »
M. Akhannouch participe à la clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a pris part, lundi à Nairobi, à la cérémonie de clôture du forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, co-présidée par le président kényan William Ruto et son homologue français Emmanuel Macron. Le Forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect” a …Lire la suite »
Maroc-États-Unis | Rabat accueille la 9e session du Comité conjoint de suivi de l’ALE
La 9ème session du Comité conjoint de suivi de l’Accord de Libre-Échange (ALE) entre le Maroc et les États-Unis d’Amérique, a été tenue lundi à Rabat, afin d’examiner les moyens de consolider les relations stratégiques et les échanges commerciaux entre les deux pays. A l’occasion de cette rencontre ayant connu …Lire la suite »
Le CCME au SIEL | Une édition marquée par la diversité des voix marocaines du monde
Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) a clôturé sa participation à la 31e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée du 1er au 10 mai 2026 à Rabat. Pendant dix jours, le CCME a réuni plus de 120 invité.e.s venu.e.s de quinze pays …Lire la suite »
Ouverture à Rabat du Forum international sur l’IA et la transition numérique en Afrique
La première édition du Forum international dédié à l’IA, la transition numérique, l’énergie et la connectivité en Afrique s’est ouverte, lundi à Rabat, à l’initiative du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD). Initié sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, …Lire la suite »
Rabat accueille la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du MENA
Les travaux de la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) ont démarré, lundi à Rabat, avec la participation des chefs de délégations des Etats membres, ainsi que des experts et observateurs de pays et d’organisations régionales et internationales. Cette réunion, qui …Lire la suite »
Les perspectives du partenariat économique sino-marocain exposées à Pékin
L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a présenté, dimanche à Pékin, les atouts du Royaume et les perspectives du partenariat économique multisectoriel sino-marocain, lors d’une rencontre tenue dans le cadre du Festival maroco-chinois de la culture et des sports organisé samedi et dimanche. Prenant la …Lire la suite »
Pékin | Célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique maroco-chinois à travers un festival haut en couleurs
L’ambassade du Maroc en Chine a organisé, samedi et dimanche à Pékin, un festival culturel et sportif d’envergure à l’occasion du dixième anniversaire de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine et de la signature de la Déclaration instituant le Partenariat Stratégique entre les deux pays …Lire la suite »
Nairobi | M. Akhannouch représente SM le Roi au Sommet “Africa Forward” et au 4e Sommet de la CCBC
Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, est arrivé dimanche soir à Nairobi pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet “Africa Forward” ainsi qu’au 4e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le …Lire la suite »
La dépouille de l’un des deux soldats américains portés disparus à Cap Draa retrouvée
Les opérations de recherche intensives menées par les Forces Armées Royales (FAR) conjointement avec les Forces américaines ont permis de retrouver et repêcher, le 9 mai 2026, l’un des deux soldats américains qui participaient à l’exercice African Lion 2026, portés disparus depuis le 2 mai 2026 au niveau d’une falaise …Lire la suite »
Le Maroc prend part à Nairobi aux travaux du Conseil des ministres de la Commission Climat du Bassin du Congo
Le Maroc a pris part, dimanche à Nairobi, aux travaux du Conseil des ministres de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), consacrés à l’examen des préparatifs de la Table ronde des bailleurs de fonds prévue le 26 mai à Brazzaville, en République du Congo. Le Royaume a pris …Lire la suite »