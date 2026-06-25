Les travaux de la 11e Conférence ministérielle du Groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale (GTMO 5+5), se sont ouverts, mercredi à Rabat, en présence des ministres et chefs de délégation des pays membres du Groupe, ainsi que des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales partenaires. Cette …Lire la suite »
Mondial 2026 | “Nous voulons gagner contre Haïti et terminer en tête du groupe” (Ouahbi)
Le sélectionneur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi, a affirmé, mardi à Atlanta, que son objectif principal demeure la victoire face à Haïti lors de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026, soulignant que la tête de groupe reste également en ligne de mire. …Lire la suite »
La Régionalisation avancée, un choix stratégique visant à moderniser les structures de l’État (SM le Roi)
« La Régionalisation avancée dont Nous avons posé les fondements au Maroc représente un choix stratégique à travers lequel l’Etat tend à moderniser ses structures, à consolider la démocratie locale, à libérer les potentiels et les énergies, à consacrer le principe d’équité entre les régions et à articuler le développement de …Lire la suite »
SM le Roi adresse un Message aux participants au 8e Congrès Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un Message aux participants au 8e Congrès Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui se tient sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, du 22 au 25 juin à Tanger, sous le thème « Nouvelle génération …Lire la suite »
Maroc-Mauritanie | Signature du programme exécutif relatif au MoU dans le domaine des habous
Le Maroc et la Mauritanie ont signé, mardi à Rabat, le programme exécutif relatif au mémorandum d’entente dans le domaine des habous et des affaires islamiques pour la période 2026-2028. Le programme a été signé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le ministère des Affaires islamiques …Lire la suite »
Nasser Bourita s’entretient à Amman avec son homologue bahreïni, M. Al Zayani
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Amman, avec son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Les entretiens ont porté sur les efforts déployés en vue d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région, …Lire la suite »
Congrès Condial de CGLU | L’expérience marocaine en matière de développement territorial mise en avant
Le Maroc a lancé, mardi à Tanger, une série de sessions thématiques consacrées à sa contribution au 8e Congrès mondial de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), mettant en avant son expérience et les solutions développées dans plusieurs domaines clés du développement territorial. Dans une déclaration à la …Lire la suite »
Amman | Nasser Bourita participe à la 165e session du Conseil de la Ligue des États arabes
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, est arrivé lundi à Amman pour prendre part à la reprise des travaux de la 165ème session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. En marge des travaux …Lire la suite »
Le patrimoine judéo-marocain célébré lors d’un Concert de la paix et de la fraternité à Paris
Le patrimoine musical judéo-marocain a été à l’honneur, dimanche soir à Paris, à l’occasion d’un Concert célébrant la paix et de la fraternité pour la fête de la musique. Organisé par l’Association culturelle israélite de Créteil (ACIC), en partenariat avec l’ambassade du Royaume en France, cette soirée musicale, animée par …Lire la suite »
Bayer Maroc | Des solutions durables pour optimiser la performance des exploitations céréalières
Bayer Maroc a illustré, à travers une visite de terrain dans le Gharb, des solutions combinant protection des cultures et pratiques agricoles durables pour améliorer la performance des exploitations céréalières. “Bayer Maroc a organisé une visite de terrain au sein d’une exploitation céréalière dans la région du Gharb, à Had …Lire la suite »
CdM 2026 | Les Lions de l’Atlas affichent une excellente forme à J-3 du match face à Haïti
À trois jours de son match décisif contre Haïti, comptant pour la troisième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, le capitaine Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont poursuivi, dimanche à New Jersey, leur préparation dans une ambiance studieuse. Le staff technique a pu compter sur l’ensemble …Lire la suite »
SAR le Prince Moulay Rachid préside la finale du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a présidé, dimanche au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam à Rabat, la finale de la 25e édition du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels « Tbourida », organisée du 15 au 21 juin, sous le Haut Patronage de Sa …Lire la suite »
L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tient sa 8e assemblée générale le 26 juin à Rabat
L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tiendra sa 8e assemblée générale, le 26 juin à Rabat, sous le thème « Renforcer la gouvernance mutualiste à l’échelle mondiale : modernisation, transparence et engagement collectif ». Cette assemblée générale constitue une étape internationale majeure dans le parcours du mouvement mutualiste mondiale, dans un contexte …Lire la suite »
Mondial 2026 | Le Maroc surmonte le défi écossais et s’installe en tête du groupe
Grâce à un but décisif d’Ismaël Saibari dès la 2e minute, les Lions de l’Atlas ont dominé l’Écosse (1-0), vendredi à Boston, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Un succès précieux qui permet aux hommes de Mohamed Ouahbi de prendre provisoirement les …Lire la suite »
Rabat | Échanges fructueux entre M. Nasser Bourita et son homologue du Burundi
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, en visite de travail au Maroc, …Lire la suite »
Rabat | La République du Burundi salue la Vision Royale en faveur de l’Afrique
Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, a salué, vendredi à Rabat, les initiatives Royales en faveur de l’Afrique qui illustrent la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement du continent. …Lire la suite »
Sahara | Le Burundi réaffirme son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire
La République du Burundi a réitéré, vendredi, son soutien constant et indéfectible en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires …Lire la suite »
Le peuple marocain célèbre samedi le 56e anniversaire de SAR le Prince Moulay Rachid
Le peuple marocain se joint à la Famille Royale pour célébrer samedi, dans la liesse et la communion, le 56e anniversaire de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Cet heureux événement offre à tous les Marocains l’occasion d’exprimer leurs chaleureuses félicitations et leurs sincères vœux de bonheur et de …Lire la suite »
CdM 2026 | « Le groupe est conscient des attentes des Marocains » (Ounahi)
Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi a assuré que les Lions de l’Atlas abordent la suite de leur parcours au Mondial 2026 avec un fort sens de responsabilité, soulignant que l’ensemble du groupe est pleinement conscient des attentes des supporters marocains. Lors de la conférence de presse précédant la …Lire la suite »
CdM 2026 | Ouahbi serein avant l’Écosse et confiant en la progression de son équipe
Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est montré, jeudi, serein et confiant à la veille de la rencontre devant opposer le Maroc à l’Écosse, comptant pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, soulignant que son équipe est prête à relever un nouveau défi après sa …Lire la suite »
Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national
Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a rendu public les moyennes les plus élevées obtenues à l’échelle nationale lors de la session ordinaire de l’Examen national unifié du baccalauréat (juin 2026). Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la répartition des moyennes les plus élevées …Lire la suite »
Agadir accueille l’édition 2026 du Forum méditerranéen du tourisme “MEDITOUR “
Les travaux du Forum méditerranéen du tourisme » MEDITOUR « , se sont ouverts jeudi à Agadir, à l’initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services Souss-Massa (CCIS-SM). Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement de trois jours, réunit plus de 200 décideurs …Lire la suite »
Inauguration à Rabat du siège des Capitales africaines de la Culture (CAC)
Le siège des Capitales africaines de la Culture (CAC) a été inauguré, jeudi à Rabat, en présence de personnalités du monde de la culture et de la diplomatie. L’installation de cette institution continentale à Rabat témoigne de l’engagement constant du Maroc en faveur de la coopération africaine et du dialogue …Lire la suite »
La Gambie exprime ses remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger M. Sering Modou Njie a exprimé, jeudi à Rabat, les remerciements et la profonde gratitude du Président de la République de Gambie M. Adama Barrow, du gouvernement et du peuple gambiens à SM le Roi Mohammed …Lire la suite »
M. Bourita reçoit un envoyé spécial du Président de la République de Gambie porteur d’un message écrit à SM le Roi
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, M. Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, M. …Lire la suite »