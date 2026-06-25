Rabat accueille la 11e Conférence des ministres du Transport de la Méditerranée occidentale

Par Le Reporter.ma 24/06/2026 Actualités, Économie 0

Rabat accueille la 11e Conférence des ministres du Transport de la Méditerranée occidentale

Les travaux de la 11e Conférence ministérielle du Groupe des ministres des Transports de la Méditerranée occidentale (GTMO 5+5), se sont ouverts, mercredi à Rabat, en présence des ministres et chefs de délégation des pays membres du Groupe, ainsi que des représentants de plusieurs organisations régionales et internationales partenaires. Cette …

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La Régionalisation avancée, un choix stratégique visant à moderniser les structures de l’État (SM le Roi)

Par Le Reporter.ma 23/06/2026 À la Une, Actualités 0

La Régionalisation avancée, un choix stratégique visant à moderniser les structures de l’État (SM le Roi)

« La Régionalisation avancée dont Nous avons posé les fondements au Maroc représente un choix stratégique à travers lequel l’Etat tend à moderniser ses structures, à consolider la démocratie locale, à libérer les potentiels et les énergies, à consacrer le principe d’équité entre les régions et à articuler le développement de …

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Nasser Bourita s’entretient à Amman avec son homologue bahreïni, M. Al Zayani

Par Le Reporter.ma 23/06/2026 Actualités, Politique 0

Nasser Bourita s’entretient à Amman avec son homologue bahreïni, M. Al Zayani

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Amman, avec son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Les entretiens ont porté sur les efforts déployés en vue d’assurer la sécurité et la stabilité dans la région, …

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Congrès Condial de CGLU | L’expérience marocaine en matière de développement territorial mise en avant

Par Le Reporter.ma 23/06/2026 Actualités, Société 0

Congrès Condial de CGLU | L'expérience marocaine en matière de développement territorial mise en avant

Le Maroc a lancé, mardi à Tanger, une série de sessions thématiques consacrées à sa contribution au 8e Congrès mondial de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), mettant en avant son expérience et les solutions développées dans plusieurs domaines clés du développement territorial. Dans une déclaration à la …

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Le patrimoine judéo-marocain célébré lors d’un Concert de la paix et de la fraternité à Paris

Par Le Reporter.ma 22/06/2026 Actualités, Culture 0

Le patrimoine judéo-marocain célébré lors d’un Concert de la paix et de la fraternité à Paris

Le patrimoine musical judéo-marocain a été à l’honneur, dimanche soir à Paris, à l’occasion d’un Concert célébrant la paix et de la fraternité pour la fête de la musique. Organisé par l’Association culturelle israélite de Créteil (ACIC), en partenariat avec l’ambassade du Royaume en France, cette soirée musicale, animée par …

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Bayer Maroc | Des solutions durables pour optimiser la performance des exploitations céréalières

Par Le Reporter.ma 22/06/2026 Actualités, Entreprises 0

Bayer Maroc | Des solutions durables pour optimiser la performance des exploitations céréalières

Bayer Maroc a illustré, à travers une visite de terrain dans le Gharb, des solutions combinant protection des cultures et pratiques agricoles durables pour améliorer la performance des exploitations céréalières. “Bayer Maroc a organisé une visite de terrain au sein d’une exploitation céréalière dans la région du Gharb, à Had …

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L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tient sa 8e assemblée générale le 26 juin à Rabat

Par Le Reporter.ma 21/06/2026 Actualités, Société 0

L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tient sa 8e assemblée générale le 26 juin à Rabat

L’Union mondiale de la mutualité (UMM) tiendra sa 8e assemblée générale, le 26 juin à Rabat, sous le thème « Renforcer la gouvernance mutualiste à l’échelle mondiale : modernisation, transparence et engagement collectif ». Cette assemblée générale constitue une étape internationale majeure dans le parcours du mouvement mutualiste mondiale, dans un contexte …

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Rabat | Échanges fructueux entre M. Nasser Bourita et son homologue du Burundi

Par Le Reporter.ma 19/06/2026 Actualités, Afrique 0

Rabat | Échanges fructueux entre M. Nasser Bourita et son homologue du Burundi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, en visite de travail au Maroc, …

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Sahara | Le Burundi réaffirme son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

Par Le Reporter.ma 19/06/2026 Actualités, Politique 0

Sahara | Le Burundi réaffirme son soutien constant à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire

La République du Burundi a réitéré, vendredi, son soutien constant et indéfectible en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires …

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Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national

Par Le Reporter.ma 18/06/2026 Actualités, Société 0

Baccalauréat 2026 | Les moyennes les plus élevées enregistrées au niveau national

Le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a rendu public les moyennes les plus élevées obtenues à l’échelle nationale lors de la session ordinaire de l’Examen national unifié du baccalauréat (juin 2026). Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la répartition des moyennes les plus élevées …

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M. Bourita reçoit un envoyé spécial du Président de la République de Gambie porteur d’un message écrit à SM le Roi

Par Le Reporter.ma 18/06/2026 Actualités, Politique 0

M. Bourita reçoit un envoyé spécial du Président de la République de Gambie porteur d’un message écrit à SM le Roi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, jeudi à Rabat, M. Sering Modou Njie, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’étranger, envoyé spécial du Président de la République de Gambie, M. …

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