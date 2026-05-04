Le groupe d’amitié parlementaire Maroc-Allemagne à la Chambre des conseillers a tenu, jeudi à Rabat, une rencontre avec une délégation du parlement fédéral allemand (Bundestag). Cette rencontre, qui intervient dans le sillage de la dynamique imprimée aux relations entre le Maroc et l’Allemagne, a été l’occasion d’examiner les moyens de …