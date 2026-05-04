Deux militaires américains participant à African Lion 2026 ont été portés disparus le 2 mai 2026 vers 21h00, au niveau d’une falaise à Cap Draa, dans la région de TanTan, apprend-on auprès de sources officielles des Forces Armées Royales. Les forces marocaines, américaines et d’autres pays participant à l’exercice African …Lire la suite »
SM le Roi Mohammed VI condamne fermement l’agression iranienne contre le Bahreïn
Communiqué du Cabinet Royal : “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message écrit à Son frère, Sa Majesté le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn, dans lequel Il a réitéré Sa ferme condamnation de l’agression iranienne abjecte ayant visé …Lire la suite »
SM le Roi nomme SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des FAR
Communiqué du Cabinet Royal : “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a assuré lorsqu’il était Prince Héritier la coordination des Bureaux et Services de l’État-major Général des Forces Armées Royales, depuis 1985, date de Sa nomination à ce poste par Son Auguste Père, feu Sa Majesté le …Lire la suite »
L’Inspecteur Général des FAR s’entretient avec le Secrétaire à l’armée de terre des États-Unis
Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, et à l’occasion de la 22° édition de l’exercice African Lion, le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu, vendredi au siège de l’État-major …Lire la suite »
Le Maroc abrite la plus ancienne et la plus récente des missions diplomatiques des États-Unis
Avec l’inauguration jeudi du nouveau complexe du Consulat général des États-Unis à Casablanca Finance City, le Royaume du Maroc abrite désormais “à la fois la plus ancienne et la plus récente des missions diplomatiques américaines” dans le monde, s’est réjouit le Département d’Etat US. “Alors que nous nous apprêtons à …Lire la suite »
Le Consulat général des États-Unis inaugure son nouveau complexe à Casablanca Finance City
Le Consulat général des États-Unis à Casablanca a inauguré, jeudi, son nouveau complexe dans le quartier de Casablanca Finance City, lors d’une cérémonie grandiose rehaussée par la présence de hautes personnalités marocaines et américaines. Ont été notamment présents à cette cérémonie, le Conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad …Lire la suite »
Le gouvernement a réussi la mise en œuvre des chantiers sociaux malgré la conjoncture difficile (Akhannouch)
Le gouvernement a réussi à mettre en œuvre les chantiers sociaux malgré une conjoncture difficile et un contexte international marqué par l’incertitude, a indiqué, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. S’exprimant lors d’une rencontre avec les directeurs de publications de plusieurs médias nationaux publics et privés, M. …Lire la suite »
Le Maroc abritera le 77ème Congrès électif de la FIFA en 2027
Le Maroc a été désigné, jeudi, pour accueillir le 77ème Congrès électif de la FIFA, qui se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat. Cette annonce a été faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, lors du 76è Congrès de l’instance faîtière du football mondial, tenu à Vancouver …Lire la suite »
Sahara | L’Allemagne disposée à accompagner le développement économique dans les Provinces du Sud (M. Wadephul)
L’Allemagne a exprimé sa disposition à accompagner le développement économique dans les Provinces du Sud du Royaume, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wadephul. S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des …Lire la suite »
Maroc-Allemagne | Une délégation du Bundestag reçue à la Chambre des conseillers
Le groupe d’amitié parlementaire Maroc-Allemagne à la Chambre des conseillers a tenu, jeudi à Rabat, une rencontre avec une délégation du parlement fédéral allemand (Bundestag). Cette rencontre, qui intervient dans le sillage de la dynamique imprimée aux relations entre le Maroc et l’Allemagne, a été l’occasion d’examiner les moyens de …Lire la suite »
SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Rabat l’ouverture du 31e SIEL
Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, jeudi à l’espace OLM-Souissi à Rabat, l’ouverture de la 31e édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), organisée du 1er au 10 mai, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu …Lire la suite »
L’Allemagne salue les réformes menées par le Maroc sous le Leadership de SM le Roi
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a salué les réformes engagées par le Royaume du Maroc, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, mettant en avant leur contribution notable au développement politique, économique et social du pays. Dans la déclaration conjointe adoptée …Lire la suite »
Sahara | L’Allemagne réaffirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine
L’Allemagne a réaffirmé la centralité d’autonomie sous souveraineté marocaine concernant la question du Sahara et compte agir conformément à cette position sur les plans diplomatique et économique. Cette position a été exprimée dans la déclaration conjointe adoptée à l’issue de la deuxième session du Dialogue stratégique multidimensionnel Maroc-Allemagne, tenue, jeudi …Lire la suite »
M. Aziz Akhannouch reçoit le Secrétaire d’État–adjoint américain Christopher Landau
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, jeudi à Rabat, le Secrétaire d’Etat-adjoint des Etats-Unis, Christopher Landau, qui effectue une visite officielle au Maroc. Ces entretiens, auxquels a pris part l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Maroc, Duke Buchan, ont été l’occasion d’examiner les moyens de consolider les relations stratégiques …Lire la suite »
CREDA Union | Le Bureau Maghreb de l’Union Arabe pour la Construction s’installe au Maroc
Rabat | Signature des accords Artemis entre le Maroc et les États-Unis
Sahara | Les participants à l’AUSACO réaffirment leur plein soutien au plan marocain d’autonomie
Les participants à la troisième édition de la Policy Conference de la Coalition pour l’Autonomie au Sahara (AUSACO) ont réaffirmé, mercredi à Dakhla, leur plein soutien au plan marocain d’autonomie comme seule et unique solution politique au différend régional autour du Sahara marocain. Dans leur Déclaration finale, les membres de …Lire la suite »
Accords Artemis | Le Département d’État US souligne la solidité de l’alliance entre Rabat et Washington
La signature par le Maroc des Accords d’Artemis témoigne de la “solidité de l’alliance” entre les États-Unis et le Maroc et de l’extension de ce partenariat au domaine spatial, a affirmé mercredi le Département d’État américain. “Les États-Unis félicitent le Maroc pour son adhésion aux Accords d’Artemis”, a indiqué la …Lire la suite »
Les États-Unis, un allié politique et un partenaire stratégique important du Maroc (M. Bourita)
Les États-Unis d’Amérique sont un allié politique et un partenaire stratégique important du Maroc dans les différents domaines, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Le partenariat maroco-américain est diversifié et couvre l’ensemble des secteurs, …Lire la suite »
AUSACO | Des experts internationaux saluent à Dakhla la pertinence du plan marocain d’autonomie
Des experts internationaux de différents horizons ont salué, mercredi à Dakhla, la pertinence du plan marocain d’autonomie, le qualifiant de l’unique solution crédible et réaliste pour clore le différend régional autour du Sahara marocain. S’exprimant à l’occasion de la troisième édition de la Policy Conference de la Coalition pour l’Autonomie …Lire la suite »
Les États-Unis réaffirment leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara”
Les États-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara”. “Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre …Lire la suite »
Les États-Unis ravis de voir l’alliance avec le Maroc s’étendre à l’espace (M. Christopher Landau)
« Aujourd’hui, nous sommes ravis de voir notre alliance s’étendre à l’espace », a déclaré le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, M. Christopher Landau, suite à la signature par le Maroc des Accords d’Artemis. Cette déclaration a été faite lors d’une conférence de presse à l’issue de la rencontre à Rabat entre …Lire la suite »
Le Maroc réitère son soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l’unité nationale du Mali (M. Bourita)
Le Maroc réitère son soutien à la stabilité, à la souveraineté et à l’unité nationale du Mali, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. La stabilité du Mali est « fondamentale » pour la stabilité …Lire la suite »
Les États-Unis remercient SM le Roi pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets
Les États-Unis ont remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets. Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération …Lire la suite »
Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie
Les États-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur “reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara” et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme “l’unique base d’une solution juste et durable” à ce différend. “Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara”, a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des …Lire la suite »